美國航空總署批准波音737 MAX 10飛行認證　料2027年交付首架客機

美國運輸部周二（10月20日）宣布，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）已經正式批准波音737 MAX10 客機的飛行認證，運輸部長達菲（Sean Duffy ）表示，預料可於2027年交付首批訂單。



達菲於週二前往波音的華盛頓州埃弗里特（Everett, Washington）工廠宣布相關消息，而波音早前已於7月在埃弗里特開設一條新生產線，以擴大737 MAX 10的產能，該機型亦於倫頓（Renton）的工廠組裝。

FAA早前亦於上周五召集由局方專家組成的型號認證委員會（Type Certification Board），就737 MAX 10進行最後審查會議，為週二的最終認證鋪平道路。

現時訂購737 MAX 10的主要客戶包括聯合航空（United Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska）、瑞安航空（Ryanair）、達美航空（Delta Air Lines）、以及美國航空（American Airlines），若包括其他航空公司，總共已訂購逾1,500架訂單，佔波音737型號的未完成訂單約30%。

圖為波音公司標誌 (Reuters)

自2018及2019年波音兩宗MAX 8墜機事故以來，波音公司面臨更加嚴格的驗證流程，而2024年阿拉斯加航空MAX 9飛機發生空中客艙面板爆裂事故後，該公司的生產和品質體系也受到嚴格審查。

波音公司仍在努力為其在產的最大型噴射客機777-9進行認證，該機型的認證工作已經比原計劃晚了六年。波音公司表示，預計2027年完成認證並開始交付。