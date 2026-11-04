新加坡航空約4.6萬宗訂單記錄或外泄　受Amadeus數據漏洞影響

繼多家亞洲航空公司相繼通報，第三方旅遊科技供應商Amadeus IT Group（簡稱Amadeus）出現漏洞影響引發數據外泄事故，新加坡航空（Singapore Airlines，簡稱新航）亦公布，約4.6萬宗訂單紀錄或受波及。



據路透社引述新航聲明，外泄資料主要包括乘客姓名、訂單參考編號、行程及艙位等級等；當中約620宗訂單，連電郵、電話、旅行證件及KrisFlyer會員號碼亦有機會遭存取。

（圖片來源：新加坡航空）

新航強調，Amadeus公司已確認，信用卡、銀行賬戶等資料未有外泄，訂單內容亦未被竄改，同時表示正聯絡受影響、即將出行的乘客，協助更換訂位參考編號。

此前，國泰航空（Cathay Pacific）、日本航空（JAL）分別表示各有5.3萬宗訂單及9.2 萬名乘客資料受影響。另外，全日空（ANA）、大韓航空（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）也報告類似影響。目前，Amadeus僅確認存在漏洞，未有公布整體受影響範圍。