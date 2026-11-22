時尚品牌寶格麗（Bulgari）第三代傳人保羅·寶格麗（Paolo Bulgari）逝世，終年89歲。他是寶格麗創辦人的孫兒，成功把家族企業擴展為全球知名的奢侈品牌，令品牌成為意大利風華、時尚設計的代名詞，家屬形容他是「當代最偉大珠寶商人」。



寶格麗在社交網站公布Paolo Bulgari的死訊：

保羅於1937年在羅馬出生，在學業結束不久便加入家族公司，即寶格麗，他與父親Giorgio Bulgari一起工作，初期專注於寶石領域，這段時間讓他累積深厚的寶石專業知識，也成為他日後從事設計與經營事業的重要基石。

他之後與兄弟、姪子合作，帶領公司進軍國際奢侈品市場，先後赴紐約、巴黎、日內瓦、蒙地卡羅（Monte Carlo）開設門市，並把企業的業務版圖從珠寶擴展至腕錶、香水、皮具，甚至踏足酒店業務。

有別於巴黎珠寶品牌偏好的細膩美學，Bulgari家族則選擇採用大膽的選用寶石手法及出人意表的色彩組合，從古羅馬、意大利藝術風格中汲取靈感，在國際舞台上脫穎而出。

1980年代中期，他開始執掌集團，帶領公司繼續在國際上擴張，並成功打「名人牌」，影星伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）等無數名人會佩戴該品牌的珠寶產品，保羅偶爾也會與這些明星一同現身。

2016年6月，保羅·寶格麗（Paolo Bulgari）與劉嘉玲在摩納哥一場寶格麗活動的晚宴上合照（Getty）

至2011年，家族把公司多數股權出售給法國精品集團LVMH，交易金額逾50億美元（約390億港元），終結該家族數十年來直接掌控寶格麗的時代。

2019年，保羅與妻子共同創立「保羅·寶格麗基金會」（Paolo Bulgari Foundation），以協助在羅馬市郊弱勢社區的年輕人，提供他們接受教育及職業培訓的機會。

2016年11月，保羅·寶格麗（Paolo Bulgari）與妻子在西班牙出席寶格麗的活動（Getty）

根據寶格麗網站，寶格麗創立於1884年，由來自希臘的銀匠索帝里歐‧寶格麗（Sotirio Bulgari）前往羅馬後成立，憑藉其精湛工藝與華麗珠寶作品，品牌聲名鵲起。