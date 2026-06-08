穿Prada的太空人：品牌推「液冷通風內衣」　搶佔太空旅行商機？

自2024年首度踏足太空時尚的意大利奢侈品牌Prada周日（8日）再推出新太空服飾，專為美國太空總署（NASA）太空人登月而設計的「液冷通風內衣」。專家表示，此舉旨在吸引有意參與太空旅行的富人群體。



據美國科技媒體The Verge報道，這款貼身太空內衣由 Prada 與美國德州太空基礎設施開發商Axiom Space合作研發，特點是將通風管道直接編織入衣物內，同時允許用於冷卻水循環並將熱能從太空人體內帶走，讓太空人在執行任務時保持涼爽舒適。

同時，內衣還能為太空人提供新鮮氧氣，將呼出的二氧化碳導向淨化器進行循環。

預計NASA太空人將會在2028年執行阿耳忒彌斯（Artemis）登月任務返航時，將其穿着再品牌早前發布的AxEMU太空服內。

專家分析指，隨着太空探索及旅遊業發展，Prada此舉旨在吸納有意參與太空旅行的富人群體。全球奢侈品市場經歷兩年萎縮，原本浮現回穩跡象，卻因2月底爆發的伊朗戰爭重創旅遊及消費意欲；開拓太空領域有助品牌在逆市中維持極高曝光率。