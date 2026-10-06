時裝品牌CEO Bryan Walker按樓炒期權輸7.8億　疑崩潰殺妻後自盡

美國女裝品牌Bryn Walker創辦人沃克（Bryan Walker）涉嫌10月2日在加州奧克蘭的寓所槍殺妻子後自盡，其妻子的弟弟透露，沃克瞞着家人抵押物業借貸、炒賣高風險槓桿產品，虧損逾1億美元（約7.8億港元）後精神崩潰。



據《紐約郵報》（New York Post）周六報道，61歲的沃克與63歲妻子米歇爾（Michelle Min）結婚逾30年，妻子主理兩人共同創立的時裝生意，沃克獲同意動用部分財富投資，卻以物業抵押借貸，重注期權及槓桿倉位，9月中結算時自認虧損遠逾1億美元，此後終日痛哭，家人憂慮他輕生。

妻子的弟弟保羅（Paul Min）稱，米歇爾聘請芝加哥會計師評估，發現財政狀況未如想像惡劣，但已經太遲，沃克已經崩潰，家人原定上周五安排沃克入住精神治療機構；沃克當天早上發短訊叫朋友報警，惟槍聲在他趕到前響起。閉路電視片段錄得上午10時43分第一聲槍響，不久再傳第二聲後一片死寂。警方檢獲一支槍械，不排除是謀殺後自殺案。

家人稱，沃克留下寫有兩人手機密碼的字條，方便安排後事，顯示早有預謀。鄰居周日在居所附近獻花悼念，社區深表震驚；家族將重整時裝生意及財務。