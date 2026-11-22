墨西哥軍擒拿大毒梟 出動黑鷹直升機掃射 爆激烈槍戰11死｜有片
撰文：成依華
出版：更新：
墨西哥軍方公布，特種部隊11月20日在一次突襲行動中成功逮捕名列美國聯邦調查局（FBI）「十大通緝要犯」名單的販毒集團首腦、綽號「矮子伊西德羅」（El Chapo Isidro）的毒梟梅薩（Fausto Isidro Meza），以及其他7人。在行動中，軍方出動黑鷹直升機，又爆發槍戰。
據墨西哥方面指，行動中有7名販毒集團成員及4名墨西哥軍人喪生，共11人。
+1
《紐約郵報》報道，影片顯示在行動中有低空飛行的UH-60M黑鷹直升機飛過住宅區上空，發射火炮，與此同時，販毒集團武裝份子則以槍火和爆炸物展開反擊。
英國廣播公司（BBC）報道，行動中有8人被捕，除了梅薩外，也包括他的副手兼堂表親，也有他的姐夫兼組織內的財務操盤人，他們將送往墨西哥市，面臨起訴。
「矮子伊西德羅」在墨西哥和美國兩地皆面臨刑事指控。美國聯邦調查局（FBI）此前將他列入十大通緝逃犯名單，並懸賞500萬美元獲取能將他繩之以法的線索。
自美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮執政後，多次要求墨西哥解決販毒問題，墨西哥面臨更大壓力之下，加強打擊與毒品相關的犯罪。
墨西哥軍方逮捕大毒梟El Chapo Isidro FBI列其為十大通緝犯之一APEC｜各國領導人前赴深圳 特朗普最豪氣、墨西哥總統坐經濟艙SpaceX星艦試飛 助推器起火墜落墨西哥灣 未成功回收｜有片