墨西哥軍方宣布，特種部隊在一次突襲行動中，成功逮捕了名列美國聯邦調查局「十大通緝要犯」名單的一名販毒集團首腦。



法新社報道，墨西哥國防部周六（11月21日）在社交媒體X平台上宣布，綽號「矮子伊西德羅」（Chapo Isidro）的毒梟梅薩（Fausto Isidro Meza），以及他手下販毒集團的另外兩名頭目，周五（20日）晚間在墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）落網。

據當地媒體報道，軍方與販毒集團成員在瓜薩韋鎮（Guasave）爆發槍戰，引起周邊地區民眾恐慌，當時正在附近舉行的一場職業棒球賽也受到波及。

墨西哥軍方指出，「矮子伊西德羅」涉嫌領導貝爾特蘭·萊瓦（Beltran Leyva）販毒集團；這個團伙也與勢力龐大的錫那羅亞販毒集團內部兩個敵對派系之一結盟。

與他一同被捕的還有組織的二號人物，以及另一名被確認為負責財務運作的男子。軍方稱，三人已被墨西哥空軍專機押送至首都墨西哥城，移交相關檢察機關發落。

2026年11月20日，在墨西哥錫那羅亞州洛斯莫奇斯附近的一條高速公路上，車輛燃燒。此前，臨時政府宣布逮捕綽號「矮子伊西德羅」（Chapo Isidro）的毒梟梅薩（Fausto Isidro Meza）。這項逮捕行動由墨西哥國家國防部（Sedena）和美國情報機構聯合進行。（Reuters）

「矮子伊西德羅」在墨西哥和美國兩地皆面臨刑事指控。美國聯邦調查局（FBI）此前將他列入十大通緝逃犯名單，並懸賞500萬美元獲取能將他繩之以法的線索。

聯邦調查局的通緝令將他的全名列為梅薩-弗洛雷斯（Fausto Isidro Meza-Flores），並指他的犯罪集團負責將「大量的海洛英、冰毒、可卡因、芬太尼和大麻走私到美國」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

