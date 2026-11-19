墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）11月16日乘坐中國南方航空商業航班經濟艙並轉機21小時前往深圳，出席亞太經合組織（APEC）峰會；這與各國領導人乘專機與會的規格形成非常鮮明的對比。



辛鮑姆日前乘坐南航「活力灣區號」彩繪機CZ80032航班的經濟艙33B座位抵達深圳，途中經過蒂華納轉機合共飛行21小時，相關話題在微博逾千萬次使用。墨西哥總統出訪節儉有着傳統：前總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）2023年已把波音787總統專機售予塔吉克。

這個情況與其他各國元首有着明顯差異。據內地民航資訊網站民航資源網（Carnoc）資訊，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）乘「空軍一號」新一代過渡型專機抵達，該機由波音747-8改裝、機長約76米、最大起飛重量近450噸、航程逾1.4萬公里。

該專機原為價值約4億美元（約31.2億港元）的卡塔爾王室豪華公務機，2026年起改裝作美國總統專機服務，改裝費高達4億美元（約31.2億港元），用於接替1990年代起服役的兩架舊型「空軍一號」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則於11月18日凌晨抵達深圳，其專機為伊爾-96-300PU(M1)型俄製四引擎寬體專機。伊爾-96系列是俄羅斯總統機隊的主力機型，PU(M1)版本強化通信與指揮功能，由駐莫斯科伏努科沃機場的特別飛行支隊營運，預估造價6,000萬美元（約4.68億港元）；年交付的兩架PU(M1)以國家合約購入，總值103.9億盧布（約10億港元）。

其他國家方面，加拿大總理卡尼（Mark Carney）則乘皇家空軍以A330-200改裝的CC-330「哈士奇」戰略運輸機，有「加拿大版空軍一號」之稱；澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）乘A330加油運輸機KC-30A，機上設貴賓區及會議室，並配導彈防禦設備，所屬項目預算9.14億澳元（約61.2億港元）。韓國總統李在明則乘座大韓航空租賃的波音747-8i專機，為韓國政府向大韓航空租賃使用，五年租金為3,003億韓元（約17.3億港元）。