加拿大Plug Vancouver周日（11月22日）在溫哥華市中心舉辦英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）模仿大賽，還加設極具爭議的「黃樂組別」。模仿黃仁勳的比賽由遠道而來的西雅圖男子Walter Lim林華特（音譯）先生獲得，模仿黃仁勳（Jensen Huang）婚外情醜聞中的女主角黃樂（Alice Huang）的賽事組別則由Laurie Liu劉女士獲勝。除此之外，當天他們還選出最佳情侶檔。



媒體平台Plug Vancouver舉辦的模仿黃仁勳大賽吸引超過200人報名。

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評分標準不僅限於外表。Plug Vancouver傳媒關係總監Lauren Benson表示，活動分為三輪，包括模仿環節、英偉達最新產品推廣環節，以及最後一輪，參賽者必須表演懇求老婆回心轉意，或者懇求公司讓自己復職。

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加拿大電視台CTV News報道，本次賽事在溫哥華市中心豪街（Howe Street）的 Mangos Kitchen and Bar 舉行，現場吸引數十名身穿黃仁勳標誌性黑皮夾克、黑框粗眼鏡、甚至戴上灰白假髮的參賽者與熱情觀眾。

評審過程笑料百出，在第二輪的產品推介挑戰中，主辦方玩起雙關語，要求決賽選手手持一包零食薯片（Chips）當作尖端半導體晶片發表發布會演說。

其中一名參賽者更在演講中途直接將整包薯片捏碎，戲稱這些碎屑為『微晶片（Microchips）』，精準抓住了科技圈與網民的幽默感，引發全場哄堂大笑。

優勝者最後由現場觀眾投票選出。