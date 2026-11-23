美國路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）11月22日把英偉達前CEO黃仁勳的緋聞，形容為自特洛伊戰爭的海倫（Helen of Troy）以來最昂貴的性事，並質疑中國何以明顯繞過美國出口管制。



據英國《衛報》（The Guardian）周日（11月22日）報道，甘迺迪在全國廣播公司（NBC）節目中稱，比起黃仁勳做了甚麼，他更想問商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財政部長貝森特（Scott Bessent），中國何以能明顯繞過出口管制，並要求兩人在參議院委員會宣誓作證。

2026年11月22日，參議員甘迺迪談黃仁勳：「這是自海倫特洛伊以來最昂貴的性行為」（影片截圖）

黃仁勳因與疑似中國間諜黃樂（Alice Huang）及兩名英偉達員工的婚外情指控，已於本月12日辭任。黃樂曾任 Megaspeed 行政總監，該公司在美方禁止向中國出售先進AI晶片的禁令下，涉協助促成約120億美元（約936億港元）晶片銷售；盧特尼克被指無視 Megaspeed 向中國走私晶片的警告，商務部並擱置把該公司列入貿易黑名單。

美國國家情報局懷疑中國已取得英偉達最先進的AI晶片；貝森特則在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中稱，已聯絡英偉達臨時管理層及律師，促請該公司盡快查明其合規文化。