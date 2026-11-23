美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日深夜在自家社交平台Truth Social發文，再度公開呼籲晶片巨頭英偉達（Nvidia）董事會重新聘用前行政總裁黃仁勳，直言此舉「對公司和美國都是最好的選擇」。



《紐約郵報》報道，63歲的黃仁勳因涉入與公司員工及新加坡客戶Megaspeed華裔女高管黃樂（Alice Huang）的婚外情，於11月13日請辭。據悉，美國情報部門指控黃樂被中國國安部招募以接近黃仁勳；國務卿魯比奧（Marco Rubio）早在今年5月便向特朗普透露此事，但特朗普否認知悉間諜指控。

特朗普在社交平台發文力挺前英偉達行政總裁黃仁勳。（網絡圖片）

事件發酵以來，特朗普屢次為這位「朋友」護航，他在訪華與中國國家主席習近平會面後簡短提及黃仁勳，稱讚其打造的晶片讓美國取得技術優勢，促請英偉達「若夠聰明就應接受這位天才的道歉，給他第二次機會」。

特朗普的態度卻與華府內部及英偉達高層大相逕庭。美國財長貝森特（Scott Bessent）22日質疑英偉達法遵文化存在問題，而英偉達董事長瓊斯（Harvey Jones）也表示董事會無意讓黃仁勳回巢。