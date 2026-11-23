儘管朝鮮長期受到聯合國制裁，朝鮮領導人金正恩及其家族使用的豪華船隊疑似再添新船，引發外界質疑國際制裁能否有效阻止奢侈品流入朝鮮。



韓國衛星影像分析公司SI Analytics發布報告指出，衛星圖像顯示，朝鮮東部港口城市元山一處私人碼頭出現一艘此前未曾發現的駁船。該碼頭據信專門停泊供金正恩家族使用的船隻。

報告指出，金正恩家族原本主要使用六艘船，包括兩艘大型豪華遊艇、三艘駁船及一艘供游泳活動使用的船隻。新發現的駁船在大小和外形上與現有船隻相似，可能用於替換長期停泊在金正恩松濤園別墅附近的一艘老舊駁船。

朝中社2026年11月23日報道，朝鮮領導人金正恩在接受新任駐朝鮮大使遞交國書的儀式上發表講話說，朝鮮將致力於提升自身「實力和能力」，以維護國家安全與和平，但不會追求霸權。（Reuters）

分析認為，新船可能作為金正恩家族的私人休閒場所，也可能用於招待外國貴賓及朝鮮高級官員。金正恩還可能借助這些專屬娛樂設施籠絡統治精英，鞏固忠誠。

報告質疑，聯合國對朝鮮實施的奢侈品禁運是否有效，並推測中國和俄羅斯可能通過直接支持或默許，讓相關物資流入朝鮮。

不過，報告並未確認新船建造材料的來源，也無法確定是否涉及違反聯合國制裁。朝鮮自2006年起因核武器及彈道導彈計劃受到聯合國安理會制裁，包括禁止供應奢侈品。

韓國衛星影像分析公司SI Analytics發布報告指，衛星圖像顯示朝鮮東部港口城市元山一處私人碼頭出現一艘此前未曾發現的新船（SI Analytics社交網站）

另一方面，衛星圖像顯示，朝鮮今年7月開放的元山葛麻海岸旅遊區已基本結束夏季營運。自9月底以來，區內車輛活動大幅減少，約1200把沙灘遮陽傘及其他娛樂設施也已撤除。

SI Analytics估計，儘管朝鮮積極向中國和俄羅斯遊客推介旅遊區，今年赴朝外國遊客仍不足1000人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

