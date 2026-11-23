金正恩豪華船隊疑再添新船 聯合國制裁成效受質疑
撰文：聯合早報
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儘管朝鮮長期受到聯合國制裁，朝鮮領導人金正恩及其家族使用的豪華船隊疑似再添新船，引發外界質疑國際制裁能否有效阻止奢侈品流入朝鮮。
韓國衛星影像分析公司SI Analytics發布報告指出，衛星圖像顯示，朝鮮東部港口城市元山一處私人碼頭出現一艘此前未曾發現的駁船。該碼頭據信專門停泊供金正恩家族使用的船隻。
報告指出，金正恩家族原本主要使用六艘船，包括兩艘大型豪華遊艇、三艘駁船及一艘供游泳活動使用的船隻。新發現的駁船在大小和外形上與現有船隻相似，可能用於替換長期停泊在金正恩松濤園別墅附近的一艘老舊駁船。
分析認為，新船可能作為金正恩家族的私人休閒場所，也可能用於招待外國貴賓及朝鮮高級官員。金正恩還可能借助這些專屬娛樂設施籠絡統治精英，鞏固忠誠。
報告質疑，聯合國對朝鮮實施的奢侈品禁運是否有效，並推測中國和俄羅斯可能通過直接支持或默許，讓相關物資流入朝鮮。
不過，報告並未確認新船建造材料的來源，也無法確定是否涉及違反聯合國制裁。朝鮮自2006年起因核武器及彈道導彈計劃受到聯合國安理會制裁，包括禁止供應奢侈品。
另一方面，衛星圖像顯示，朝鮮今年7月開放的元山葛麻海岸旅遊區已基本結束夏季營運。自9月底以來，區內車輛活動大幅減少，約1200把沙灘遮陽傘及其他娛樂設施也已撤除。
SI Analytics估計，儘管朝鮮積極向中國和俄羅斯遊客推介旅遊區，今年赴朝外國遊客仍不足1000人。
本文獲《聯合早報》授權轉載