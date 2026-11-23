特朗普多次接觸金正恩不果 紐約街頭向朝鮮官員交信件遭原封退回
撰文：韓學敏
出版：更新：
有知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年致電及致函朝鮮領導人金正恩，均無回音，信件更遭朝方原封退回。
據英國《獨立報》（The Independent）11月22日引述《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，特朗普去年透過電話及溝通渠道聯絡金正恩不果，其後致函，由美方官員在朝鮮駐紐約外交官辦事處外等候，待一名朝鮮外交官經過時，將信件交給對方。
報道提到，該名朝鮮外交官接過信件後，在一次聯合國會議期間，原封不動地在美國代表面前退回信件。
特朗普正尋求外交政績，上週訪華期間公開提出與金正恩會面，並促幕僚安排但未成事。報道稱，美方官員曾磋商為會談鋪路，包括發表聲明迴避要求朝鮮放棄核計劃，以換取朝鮮限制核試及導彈試射；惟朝鮮要求美方承認其核國家地位，白宮則重申仍致力朝鮮無核化。
朝鮮現估計擁有60枚核彈頭，較2019年增加多達200%，並配備可抵美國本土的洲際彈道導彈。特朗普首個任期內與金正恩三度會面，2019年更成為首位踏足朝鮮的現任美國總統，惟無核化談判無突破；國際原子能機構（IAEA）本月表示，朝鮮正擴建原有鈾濃縮設施。
APEC｜特朗普稱「會議太多」未能晤金正恩 雙方總有一天再會面APEC｜特朗普訪華最後一日 金正恩南下 韓媒：仍不排除會晤可能魯比奧稱特朗普認真考慮會晤金正恩 惟承認未必成事APEC深圳開幕！美中俄三方會談成焦點 特朗普直言「金正恩想來」