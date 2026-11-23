有知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年致電及致函朝鮮領導人金正恩，均無回音，信件更遭朝方原封退回。



據英國《獨立報》（The Independent）11月22日引述《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，特朗普去年透過電話及溝通渠道聯絡金正恩不果，其後致函，由美方官員在朝鮮駐紐約外交官辦事處外等候，待一名朝鮮外交官經過時，將信件交給對方。

報道提到，該名朝鮮外交官接過信件後，在一次聯合國會議期間，原封不動地在美國代表面前退回信件。

資料照片：2018年6月12日，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店會面。（Reuters）

特朗普正尋求外交政績，上週訪華期間公開提出與金正恩會面，並促幕僚安排但未成事。報道稱，美方官員曾磋商為會談鋪路，包括發表聲明迴避要求朝鮮放棄核計劃，以換取朝鮮限制核試及導彈試射；惟朝鮮要求美方承認其核國家地位，白宮則重申仍致力朝鮮無核化。

朝鮮現估計擁有60枚核彈頭，較2019年增加多達200%，並配備可抵美國本土的洲際彈道導彈。特朗普首個任期內與金正恩三度會面，2019年更成為首位踏足朝鮮的現任美國總統，惟無核化談判無突破；國際原子能機構（IAEA）本月表示，朝鮮正擴建原有鈾濃縮設施。