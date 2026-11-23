朝中社星期一（11月23日）報道，朝鮮領導人金正恩說，朝鮮將致力於提升自身「實力和能力」，以維護國家安全與和平，但不會追求霸權。



金正恩在接受新任駐朝鮮大使遞交國書的儀式上發表了上述講話。上周，美國總統特朗普在深圳參加APEC峰會期間向朝鮮示好，暗示可能與金正恩會面，但遭到冷遇。

據朝中社報道，金正恩在儀式上說：「當今世界正面臨全球範圍內不穩定的安全危機，以及政治和經濟混亂。」

朝中社2026年11月23日報道，朝鮮領導人金正恩在接受新任駐朝鮮大使遞交國書的儀式上發表講話說，朝鮮將致力於提升自身「實力和能力」，以維護國家安全與和平，但不會追求霸權。（Reuters）

「當前國際形勢促使我們重新審視對國家主權和安全的認識。」

金正恩說，平壤的外交目標是「在維護國家主權和安全的原則下，以自主、和平與友誼為理念，擴大和發展對外關係」。

他說：「朝鮮既不追求霸權，也不尋求擴張。」

朝中社發布的照片顯示，身穿西裝、繫着領帶的金正恩接受各國大使遞交國書，外長崔善姬站在一旁；金正恩在儀式上發表講話，並與每一位外交官合影。

韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲說，這標誌着朝鮮的外交方針出現轉變。

「朝鮮在歡迎各國大使的同時，對特朗普的外交示好無動於衷，這釋放出一個訊號：其外交方針正轉向一種『基於主權的多極化外交』。」

他補充道，這也表明金正恩有意「以主權國家領導人的身份，積極塑造正在演變的國際秩序」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

