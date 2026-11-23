冷待特朗普示好 金正恩迎外國使節遞國書 稱朝鮮不追求霸權擴張
撰文：聯合早報
出版：更新：
朝中社星期一（11月23日）報道，朝鮮領導人金正恩說，朝鮮將致力於提升自身「實力和能力」，以維護國家安全與和平，但不會追求霸權。
金正恩在接受新任駐朝鮮大使遞交國書的儀式上發表了上述講話。上周，美國總統特朗普在深圳參加APEC峰會期間向朝鮮示好，暗示可能與金正恩會面，但遭到冷遇。
據朝中社報道，金正恩在儀式上說：「當今世界正面臨全球範圍內不穩定的安全危機，以及政治和經濟混亂。」
「當前國際形勢促使我們重新審視對國家主權和安全的認識。」
金正恩說，平壤的外交目標是「在維護國家主權和安全的原則下，以自主、和平與友誼為理念，擴大和發展對外關係」。
他說：「朝鮮既不追求霸權，也不尋求擴張。」
朝中社發布的照片顯示，身穿西裝、繫着領帶的金正恩接受各國大使遞交國書，外長崔善姬站在一旁；金正恩在儀式上發表講話，並與每一位外交官合影。
韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲說，這標誌着朝鮮的外交方針出現轉變。
「朝鮮在歡迎各國大使的同時，對特朗普的外交示好無動於衷，這釋放出一個訊號：其外交方針正轉向一種『基於主權的多極化外交』。」
他補充道，這也表明金正恩有意「以主權國家領導人的身份，積極塑造正在演變的國際秩序」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普多次接觸金正恩不果 紐約街頭向朝鮮官員交信件遭原封退回APEC｜特朗普稱「會議太多」未能晤金正恩 雙方總有一天再會面APEC｜特朗普訪華最後一日 金正恩南下 韓媒：仍不排除會晤可能魯比奧稱特朗普認真考慮會晤金正恩 惟承認未必成事