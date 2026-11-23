英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）11月23日公布董事會恢復黃仁勳（Jensen Huang）的行政總裁（CEO）職務後，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，英偉達董事會作出正確且適當的決定，又指美國司法部長已確認，美國政府並無證據顯示黃仁勳曾從事任何違法行為。



特朗普在社交網站Truth Social發文表示，英偉達董事會作出正確且適當的決定，他指國家需要黃仁勳在英偉達的領導，以確保不僅是該公司，乃至於美國整體經濟的成功與繁榮。

特朗普：無理由認為會對國安構成風險

他指美國政府沒有理由認為黃仁勳重返英偉達會對國家安全構成任何風險，美國司法部長已確認，美國政府並無證據顯示他曾從事任何違法行為。「就我個人而言，我認識黃仁勳，他是一位偉大的愛國者，也是國家的瑰寶。此外，英偉達應持續針對公司是否遵守美國出口管制規定進行徹底的內部調查，以確保其履行法律義務，並盡到保護美國國家安全的愛國責任。」

他稱「恭喜黃仁勳、英偉達董事會，全體美國人民——乃至於全世界！」

英偉達較早前在聲明宣布，即日起黃仁勳將重返公司，擔任行政總裁（CEO）兼總裁（President），並重任董事會成員。聲明稱，在與黃仁勳先生進行一系列討論與會晤後，董事會全體一致投票通過其回任。

聲明稱，董事會對於黃仁勳的坦誠態度及其領導英偉達的能力深表認可，在作出此項決定的過程中，董事會也徵詢美國政府高層的意見；根據這些意見，董事會確信黃仁勳的回任不會構成任何國家安全風險。

黃仁勳：很榮幸能重返

聲明又指，黃仁勳表示「我很榮幸能重返英偉達，在全新工業革命的開端，帶領這家全球最具影響力的科技公司之一。我將以最謙卑的態度承擔這份責任，並懷抱著全新的承諾投入工作。」

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，如今復職。（Reuters）

在此之前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日深夜在自家社交平台Truth Social發文，再度公開呼籲晶片巨頭英偉達董事會重新聘用黃仁勳，直言此舉「對公司和美國都是最好的選擇」。