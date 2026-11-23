英國曼徹斯特11月22日一場演唱會舉行期間，現場疑有人施放不明氣體，超過50名觀眾不適，逾12,000名觀眾需要緊急疏散，演出提前結束。



2026年11月22日，美國饒舌歌手Don Toliver在英國曼徹斯特舉行演唱會期間，現場有人施放不明氣體，逾12,000名觀眾需要緊急疏散。（ X/@BehrouzIX/via REUTERS）

2026年11月22日，美國饒舌歌手Don Toliver在英國曼徹斯特舉行演唱會期間，現場有人施放不明氣體，逾12,000名觀眾需要緊急疏散。（ X/@BehrouzIX/via REUTERS）

2026年11月22日，美國饒舌歌手Don Toliver在英國曼徹斯特舉行演唱會期間，現場有人施放不明氣體，逾12,000名觀眾需要緊急疏散。（ X/@BehrouzIX/via REUTERS）

英國天空新聞（Sky News）報道，美國饒舌歌手Don Toliver當晚在曼徹斯特室內場館Co-op Live舉行巡迴演唱會，接近尾聲時，觀眾席中突然有人釋放不明物質。警方隨即宣布這起事件為「重大事故」，逾12,000名觀眾需要疏散。社交平台流傳的畫面顯示，民眾離開場館時不斷咳嗽並摀住口鼻。

英國警方起初以為外洩物質可能是催淚氣體，但隨後改稱「不明物質」。醫護單位表示，現場為超過50名出現眼睛與呼吸道症狀的民眾進行評估與急救，其中一人被緊急送往曼徹斯特皇家醫院（Manchester Royal Infirmary）治療。

大曼徹斯特警方表示，正全力調查現場釋出的具體物質成份及事件起因，並呼籲離場後感到不適的民眾盡快前往醫院求醫。