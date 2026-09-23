英國警方拘2男子　涉圖謀恐襲曼徹斯特猶太社區

英國兩名男子涉嫌企圖在曼徹斯特策劃恐怖襲擊被捕，警方反恐部門9月22日公布，兩人企圖針對猶太社區發動襲擊。雖然當局認為兩人已不再對社區構成威脅，但曼徹斯特警方表示，因應即將到來的猶太重大節日，仍將加強防範。去年10月，曼徹斯特曾有猶太教堂遭到恐襲，造成多人死傷。



圖為2025年10月2日，英國曼徹斯特北部一間猶太教堂外發生恐襲案，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和及其妻子案發現場了解情況。（Reuters）

當局表示，兩名疑犯30多歲，20日在曼徹斯特市中心被捕。警方依據反恐法進行搜查，地點包括曼徹斯特的薩爾福德（Salford）及利物浦。是次行動經過長時間調查，成功瓦解料針對曼徹斯特猶太社區的恐襲陰謀。

目前，該兩名男子被關押在倫敦，案件正在進一步調查。

圖為2025年10月3日，英國曼徹斯特北部一家猶太教堂外發生恐襲案後，人們在教堂外獻上鮮花悼念死者。（Reuters）

去年10月，曼徹斯特一間猶太教堂在「贖罪日」（Yom Kippur）期間，遭到兇徒駕車衝撞與持刀施襲，造成成2人死亡、3人重傷，35歲敘利亞裔嫌犯隨後被警方開槍擊斃。

時隔一年，再有針對猶太社區發動恐襲的消息，警方直言或引起猶太社區及廣大公眾的憂慮，但強調當局會與大曼徹斯特警方合作，致力保障公眾安全。

大曼徹斯特市長克雷格（Bev Craig）與副市長Kate Green也稱，將竭盡全力保障市民安全，抵制仇恨行爲，消除該地區的反猶太主義現象。