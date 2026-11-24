日本大阪市兩男女墮軌死亡 南海電鐵停駛2小時13萬人受影響
撰文：李健民
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日本大阪市11月24日上午繁忙時段發生墮軌事件，南海電鐵的「今宮戎站」有兩名男女同時跳入軌道，遭一列車撞倒，當場死亡。事件導致南海電鐵高野線停駛約兩小時，約有13萬通勤人士受影響。
日本讀賣新聞11月24日報道，涉事列車為一列由河內長野開往難波站的8節車廂區間列車，在24日上午7時50分經過今宮戎站期間，有兩名年約50多歲的男女被該列車撞倒，站務人員隨後報警，表示「列車與乘客發生碰撞」。
警方到場後，兩人因傷勢過重，當場確認死亡。警方和南海電鐵稱，車站站內閉路電視（防犯カメラ）拍攝到兩人在列車經過前，自行從月台下到軌道上面的畫面，暫時排除意外和他殺的可能性，列車上約500名乘客則沒有受傷。
受該宗男女墮軌事故影響 ，南海電鐵難波站至堺東站兩邊方向的區間一度全停駛，其他區間的列車時間表亦出現大規模延誤及混亂，共有123班列車停駛，大約13萬名乘客受影響。
經警方及鐵路人員處理後，該路段已於上午9時40分恢復通車，而該兩名死者的身份及跳軌動機，警方指仍有待進一步調查。
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