日本防衛省已通知主要承包商，2027財年起武器採購規模可能較原先估計大幅縮減，以配合政府討論控制防衛開支增長。受影響項目包括彈藥、軍艦及防空導彈，但無人機與人工智能（AI）相關預算維持不變。



《日經亞洲》報道，防衛省本月初向彈藥製造商傳達，增產計劃已經取消；用於應對朝鮮彈道導彈的防空導彈採購，可能在五年內減至原計劃約四分之一。政府亦正討論削減25式地對艦導彈等遠程導彈的採購。一名大型防衛承包商消息人士表示失望。

另一間原預期防衛開支增加而計劃資本投資的企業稱，可能擱置2027財年起五年的新投資。承包商高層憂慮，防衛省與業界之間關於訂單量的默契已經消失，恐令業界萎縮，計劃向政府請願要求重新考慮。

無人機與AI列「神聖領域」

部份領域將按計劃增加訂單，包括俄烏戰爭及美國攻擊伊朗中所用的先進技術。防衛省表示，無人機及AI預算不會較最初預算申請減少。政府優先發展AI協助規劃攻擊目標、無人機負責情報搜集及攻擊的新戰爭技術。

報道引述一名政府消息人士稱：「如果我們不推動，日本將落後於世界其他地方。」另一名防衛業貿易公司高層則稱：「無人機和AI似乎被視為預算的神聖領域。」

防衛省最初估算2027財年起五年防衛預算為70萬億至80萬億日圓（約4,400億美元），但政府內部正討論降至50萬億至60萬億日圓。

雖然仍高於現行2023至2027年度計劃的43萬億日圓，但通脹及日圓疲弱令防衛裝備價格上升，加上人事、伙食等固定成本及涵蓋早前已簽約採購的「貸款」，部份人視之為「實質削減」。

財稅限制成主因 防衛股挫至年內低位

報道指，財政限制促使今次削減。首相高市早苗（Sanae Takaichi）推動的消費稅削減，將令2027財年起兩年稅收減少。

政府亦需為17個戰略領域的增長投資提供資金。高市身邊人士對提高企業稅等持審慎態度，限制了防衛開支增長。

削減彈藥採購將降低衝突期間持續作戰能力。即使運用AI及無人機，火炮等傳統火力仍至關重要，政府此舉亦令企業難以規劃防衛投資。

防衛相關股票持續低迷，三菱重工及川崎重工周五觸及年初至今新低。執政黨內有反對聲音，一名自民黨成員周三在防衛業會議上稱，50萬億至60萬億日圓的預算「可能導致防衛業崩潰」。

政府計劃12月中在內閣會議通過修訂三份安全保障相關文件，防衛預算規模將由高市等人考慮執政黨及相關部門磋商後決定，最終水平仍可能有變。