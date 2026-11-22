日本再傳熊出沒事件，群馬縣一名高中生在上學途中遭熊追趕，所幸最後平安脫險。由於熊害威脅持續擴大，當地69所學校已緊急停課，今年以來日本熊攻擊事件已造成79人受傷、6人死亡。



監視器畫面拍下驚險一幕，一名高中生騎著單車上學，後方突然出現一頭熊緊追不捨。學生奮力踩著踏板加速逃離，熊的奔跑速度看起來並不比單車慢，所幸熊最後自行跑走，並未造成傷害。同一時段，附近廣瀨川的另一台監視器也拍到一頭熊走過橋面，是否為同一頭熊仍有待釐清。

日本高中生上學慘被熊追 監控曝光極限逃生畫面：

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熊直接出沒在前橋市市區，讓居民人心惶惶。當地居民表示，自己就住在附近，感到相當害怕，會盡量減少出門。為確保安全，當地所有市立幼兒園及中小學共69所學校已宣布停課，警方與獵友會也大動作出馬進行搜捕工作。

事實上，前橋市早在11月17日就有民眾遭熊攻擊。當天有兩頭熊接連被目擊，推測是一對親子，一名50多歲男子遭熊攻擊，頭部等處受傷。目前其中一頭幼熊已被抓獲，但另一頭成年母熊至今下落不明，警方正加強戒備並在周圍設置警示牌。

由於當地目前正值3天連假，許多藝術祭活動也可能受到影響。主辦單位人員橋本薰表示，如果確認危險已經逼近，視情況也可能考慮停辦。今年以來，日本發生的熊攻擊事件已造成79人受傷，其中更有6人死亡，讓許多人的這個冬天過得提心吊膽。計畫赴日旅遊的民眾應多注意當地警示，做好防範準備。

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