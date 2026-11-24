巴西一名患認知障礙症（Alzheimer）的74歲老翁，在當地亞馬遜雨林失蹤超過11天後被尋獲，目前正在當地醫院接受治療與休養。當地救援人員指，老翁失蹤期間靠雨林內的果實及飲用天然水維持生命。



美媒及華盛頓郵報（Washington Post）報道，74歲失蹤人士桑托斯（Janarino Ferreira dos Santos）在巴西北部阿馬帕州首府馬卡帕（Macapa, Amapa State）林區失蹤，並距離失蹤地點約10公里內的一處茂密雨林內，被公園巡邏員及志願者救出。

其中一名救援人員卡多索（Aniel Cardoso）表示，桑托斯年輕時曾在該雨林裏工作過，對林區的環境較為熟悉。他亦表示，桑托斯失蹤期間以雨林內的果實及飲用天然水維持生命，並將巴西棕櫚葉作床鋪。

桑托斯（Janarino Ferreira dos Santos）在被搜救後，由搜救人員提起擔架離開。（影片截圖）

卡多索在當地時間周五（20日）與其他志願者加入搜索行列，他們指，搜索人員發現腳印，認為老翁在原地繞圈，在最終過程中，他們發現一處有巴西莓葉組成的床鋪，並以樹葉狀況判斷，老翁於4日前鋪設。其後在另一處發現第二個床鋪，估計在同一個早上從樹上摘下。卡多索認為桑托斯可能仍生還，並就在附近。

搜救人員在搜救行動約11日後在森林發現桑托斯，當時他僅穿着內褲，並赤腳坐在地上。卡多索指他當時無法說話及行走，而且也非常口渴。桑托斯隨後被送往馬卡帕的醫院進行治療及休養。

其家人得知桑托斯被獲救後，隨即擁抱他。（影片截圖）

在進行搜索期間，其孫女蒙特斯（Sara Montes）在Instagram表示，懇請消防員不要放棄搜尋，並呼籲外界不要忘記她的祖父。消防及搜救人員透過地面搜索、直升機及無人機空中巡視，並運用熱像儀，搜尋桑托斯的蹤跡。

桑托斯被發現時，他僅身穿內褲，並不能說話。（影片截圖）

卡多索表示能找到桑托斯令人感到「非常安慰」，並指兩個月前同樣有男子在附近的雨林內失蹤，但被搜救人員發現時已經身亡：「這次感謝上天，我們能把這位活着的人帶回來。」