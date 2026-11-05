巴西足球賽上演全武鬥　球證「慷慨」派53張紅牌破世界紀錄｜有片

巴西日前一場青年足球賽發生職球員大打出手事件，球證最終合共派了53面紅牌，打破2011年在阿根廷創下的健力士世界紀錄。



ESPN及路透社11月4日報道，事發於11月1日，巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的20歲以下州錦標賽四強首回合，烏貝蘭迪亞（Uberlândia）主場迎戰馬莫雷（Mamoré）。

入球挑釁主隊成導火線

根據球證莫迪斯度（Patrick Drosghic Modesto）的報告，馬莫雷在下半場補時9分鐘攻入第三球，以3比1領先，取得入球的大衛（Davi）在慶祝時向主隊後備席作出挑釁動作，結果惹來烏貝蘭迪亞的守門員教練杜斯山度士（Paulo Sérgio Dias Dos Santos）不滿，衝入球場與對方理論，結果場面失控，演變成全武鬥。

網上流傳的片段可見，雙方職球員由口角演變成動武，初時大家在場邊近後備席附近互相推撞，演變成擲水瓶、水桶及椅子等，並在場上追逐，場面混亂。

而在爆發大規模打鬥前，比賽早已充滿火藥味，烏貝蘭迪亞一名球員被趕離場後，多名職員衝入球場理論，導致球賽一度中斷40分鐘。比賽再開後，雙方早已有合共3名球員被趕離場，到完場前爆發今次事件。

球證稱受死亡恐嚇

球證最終向43名球員及8名教練團成員，以及2名主隊高層出示紅牌，當中29人來自馬莫雷，烏貝蘭迪亞則佔24人，並腰斬賽事；兩隊職球員最終由警方分隔。他同時提到，主隊烏貝蘭迪亞破壞馬莫雷的設備，馬莫雷職球員則搗亂更衣室，包括打破門和窗，破壞淋浴設施及傢俱等。而他自己亦遭受死亡恐嚇等威脅，因此已經向警方報案。

烏貝蘭迪亞4日宣布，由於馬莫雷未有足夠球員出賽，在體育精神的原則下，球隊放棄出戰次回合，意味馬莫雷直接躋身決賽。烏貝蘭迪亞同時強調不會沉默，稱已向涉事人士採取內部紀律措施，形容運動發展首要的是個人品格與發展。

今次事件打破2011年2月在阿根廷創下的最多紅牌世界紀錄，當時一場第五級聯賽比賽中，克萊波爾（Atletico Claypole ）與維多利亞競技（Victoriano Arenas）合共有36人被逐離場。