英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳因婚外情醜聞請辭後昨日宣布回鍋，消息一出不僅引爆全球股市狂飆，更在加密貨幣預測市場掀起了「內線交易」疑雲。



區塊鏈分析公司Bubblemaps揭露，就在英偉達董事會正式宣布黃仁勳復職前幾小時，知名預測市場平台Polymarket上竟突然湧現多個神秘新帳戶，精準重押黃仁勳將在11月底前回歸，短短時間內便狂賺超過34萬美元。

黃仁勳因婚外情醜聞請辭後昨日宣布回鍋，消息一出不僅引爆全球股市狂飆，更在加密貨幣預測市場掀起了「內線交易」疑雲。（Reuters）

公告前數小時11個新帳戶神秘注資 砸2700美元狂賺近4.7萬

紐約郵報報道，黃仁勳先前因爆出與疑似中國間諜及英偉達內部員工發生婚外情而辭職，不料週一（23日）英偉達卻震撼宣布讓黃仁勳重任行政總裁。區塊鏈分析公司Bubblemaps在X發文指出，監測到Polymarket上有兩批「可疑帳戶群組」，在創立並注入資金後短短幾分鐘內，便開始專門針對英偉達相關盤口下注。

數據顯示，第一批共5個帳戶於11月16日創立並注資，當天恰好是美國總統特朗普公開表示歡迎黃仁勳重返英偉達的日子。第二批多達11個新帳戶則在週一世界標準時間（UTC）凌晨3點49分至上午10點44分之間獲得資金注入，時間點正好落在英偉達董事會發布復職震撼彈的前幾個小時。

區塊鏈分析公司Bubblemaps在X發文指出，監測到Polymarket上有兩批「可疑帳戶群組」，在創立並注入資金後短短幾分鐘內，便開始專門針對英偉達相關盤口下注。（Pexels@Arturoaez225）

根據Polymarket交易紀錄，其中一個匿名帳戶在美東時間週一凌晨2點剛過便進場買進合約，押注黃仁勳將在11月底前重新獲聘。由於當時市場評估黃仁勳回歸的機率僅有3%，每份合約價格低至3美分，該帳戶僅花費約2700美元下注，最終竟一舉淨賺近4.7萬美元。Bubblemaps表示，目前無法確認這些匿名帳戶的幕後操盤手是誰，也沒有直接證據顯示帳戶之間存在關聯，僅因其交易模式相似而將其歸為同一群組。

預測市場屢傳內線疑雲 美軍官曾靠機密行動狂撈40萬美元

由行政總裁科普蘭（Shayne Coplan）領導的Polymarket以及主要競爭對手Kalshi，近年來因為疑似淪為內線交易平台而受抨擊，儘管兩家平台均宣稱已採取措施阻止並標記可疑交易，爭議仍存在。

Polymarket允許用戶針對從體育賽事、天氣變化到地緣政治等各類事件下注，這次神秘帳戶精準押中黃仁勳復職，再度引發外界對內幕消息外洩的疑問。今年稍早，美國曼哈頓聯邦檢察官才剛起訴一名陸軍軍官，指控他涉嫌利用涉及美軍抓捕委內瑞拉前強人馬杜洛（Nicolás Maduro）軍事行動的機密情報在預測市場下注，藉此狂撈了40萬美元。

而在黃仁勳確認回歸的激勵下，英偉達股價週一暴漲超過30%，盤中市值狂增逾8,000億美元，創下史上最大單日盤中市值增幅紀錄，收復自11月8日黃仁勳坦承婚外情引發公司動盪以來的幾乎所有跌幅，也讓這場科技風暴持續成為市場焦點。

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