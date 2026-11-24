黃仁勳重返英偉達 網民前一天神預言「明晚10點回歸」 網瘋朝聖
撰文：中天新聞網
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英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳11月23日晚間正式宣布回鍋，一名網友早在前一天就在社群平台Threads精準預測此事，連宣布時間都幾乎命中，隨後引發大批網友朝聖，驚呼根本是「未來人」。該篇貼文目前已有超過310萬次瀏覽，近10萬人按讚。
原PO發文寫下：「個人猜測黃仁勳應該會在明晚10：00左右宣布回歸輝達。」他進一步分析，只要民主黨不從中阻撓，幾乎可以確定黃仁勳會在美股開盤前不久宣布回歸，並形容美國人最喜歡玩這一招。網友最後喊話：「黃董事長準備回家嘍～」但也強調只是個人猜測，呼籲不要作為投資決策。
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沒想到英偉達董事會確實在11月23日晚間約10點公布重磅消息，經過一系列討論及會議後，董事會一致投票通過恢復黃仁勳總裁、行政總裁及董事職務，並即刻生效。董事會表示，已對黃仁勳的坦誠態度及領導能力感到滿意，並取得美國政府高層意見，認為復職不會構成國家安全風險。宣布時間與原PO預測的晚間10點左右幾乎完全吻合。
消息曝光後該篇貼文瞬間成為朝聖熱點。大批網友湧入留言區，紛紛表示：
「留友看先知……連10點都可以判斷」
「我來朝聖了，你到底是有什麼內褲線消息」
「真，未來人」
「全場唯一真預言家」
「含金量還在上升」
「朝聖先知」
「神預測」
「時空警察要去抓你了」
「你是不是重生回來有系統」
「連時間都預言到了你是未來人嗎」
更有趣的是，不少網友趁機留言詢問：
「可以幫我預測一下下一期大樂透嗎？還是台股什麼時候五萬也行」
「哥！下支股票買什麼」
「可以幫我看看我下一任男朋友在哪裡嗎」
更有人直言，「什麼章魚哥、龍婆、印度神童我都覺得是神棍，講預言我就只服你而已」。
點圖看黃仁勳重返Nvidia加州總部現場更多相片：
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