越南首都河內一間火鍋店24日早上發生爆炸，造成至少6人死亡、10人受傷。店舖所在的建築坍塌，周邊包括住宅在內約10座建築受損，約500米外亦有震感。



當地時間周二早上8時許（本港時間9時許），位於河內中心地帶的棟多坊阮文雪街傳出巨響，發生爆炸的火鍋店據報當時正在營業，店內坐滿食客。閉路電視畫面顯示，街道上有多人騎車經過。

爆發發生後，鄰近10座建築有屋頂倒塌、窗戶被震碎，街道停放的電單車被炸翻，有人被埋在建築殘骸下。距離現場約500米外一座球場亦有明顯震動。

據越南快訊（VnExpress）報道，當地警方接獲報案後派出數十名消防和救援人員到場。6名死者中包括餐廳女店主、路人及住在附近的居民，另有至少10人受傷。消防人員將附近居民疏散，並封鎖現場。

警方稱，爆炸原因仍在調查中，初步結果顯示為餐廳內廚房發生的燃氣爆炸。

附近一名女性居民表示，爆炸發生時她正在陽台上晾衣服：「突然聽到一聲震耳欲聾的爆炸聲，然後出現一道閃光，門、玻璃和我周圍的一切都被炸飛。」該女子受到驚嚇，感到頭暈及全身發抖，數分鐘後才恢復平靜。

另一名住在餐廳100米外的居民表示，事發當時屋內發生劇烈震動，自己被爆炸震醒後趕往現場，看到多名傷者躺在廢墟下。