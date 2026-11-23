利比亞東部政府11月22日表示，一艘停靠利比亞東部班加西海軍基地的俄羅斯船隻，於當日凌晨發生爆炸，疑似遭到無人機襲擊所致。目前尚無人對這宗疑似攻擊承認責任，俄羅斯當局也未回應事件。



2026年11月22日，一艘停靠在利比亞班加西的俄羅斯船隻發生爆炸後起火，衛星影像顯示濃煙滾滾升起。（2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS ）

利比亞東部政府在聲明中表示，該艘船當時正駛往俄羅斯，途中停靠利比亞港口以補充燃料和物資。聲明未進一步說明爆炸詳情，包括船隻類型、受損程度，也沒有點名可能的施襲方身份。

路透社報道，根據醫療消息人士稱，有10人在這次事件中受輕傷，包括俄羅斯和利比亞公民，傷者正在班加西接受治療。

2026年11月22日，一艘停靠在利比亞班加西的俄羅斯船隻發生爆炸後起火，衛星影像顯示濃煙滾滾升起。（2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS ）

另據兩名利比亞軍方消息人士透露，一艘懸掛馬耳他國旗的商船，同日也在班加西附近遭到無人艇攻擊。利比亞海軍和空軍在班加西沿岸攔截了逾20艘無人艇。

利比亞東部政府表示，對利比亞港口內的船隻進行攻擊，是對國家主權的嚴重侵犯，也是對港口安全和海上航行安全的公然破壞。利比亞不是俄羅斯與烏克蘭戰爭的當事方，俄羅斯船隻在班加西停靠是兩國合作協議的一部份。利比亞的國際關係是主權事務，也不能以此為藉口，將利比亞領土、港口或利益作為襲擊目標。