佛羅里達州小型飛機失事　「快墜了」高速直插地面爆炸9死｜有片

美國佛羅里達州11月1日發生致命空難，一架小型飛機失控並高速墜落一條繁忙的道路附近，機上9人全部喪生。



美國廣播公司（ABC）及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，事發於1日中午12時50分左右，據美國運輸部長達菲（Sean Duffy）及聯邦航空管理局（FAA）表示，一架龐巴迪里爾60（Bombardier Learjet 60）、登記編號N722BD的商用小型飛機由德州奧斯汀伯格斯特國際機場（Austin-Bergstrom International Airport）出發，原定前往巴哈馬（Bahamas），但在佛羅里達州棕櫚灘縣上空時發生意外。

報道指，事發前當地下大雨，而根據飛機追蹤數據網站及空中交通管制塔的通話錄音顯示，事發前涉事的小型飛機在棕櫚灘縣上空35000呎向東飛行時，機師報告指飛機上開始積冰，並遇到氣流，飛機上下顛簸多達700呎，因此要求批准上升。

不過機師其後發出求救訊號，指飛機以每分鐘8000至10000呎急速下降，並超速至每分鐘20000呎急墜。而在最後的對話中，機師稱「他媽的」、「飛機快墜毀」，講完「已沒有時間」後就通訊中斷。

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有行駛中汽車的行車記錄儀拍下該架飛機墜毀一刻，見到飛機高速插落地面後爆炸。多架汽車及附近民居險遭波及。棕櫚灘縣當局疏散現場附近流動住宅約600名居民，FAA則派員到場調查。

圖為2026年11月1日，一架龐巴迪里爾60（Bombardier Learjet 60）商用小型飛機在佛羅里達州棕櫚灘縣墜毀後，路面炸出一個大坑並起火。（Reuters）

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）到場視察後表示，暫時未有地面民眾受傷或死亡報告，他形容這是一宗災難性的空難，現場像遭導彈擊中，並導致路面炸出一個大坑並起火。

圖為2026年11月1日，一架龐巴迪里爾60（Bombardier Learjet 60）商用小型飛機在佛羅里達州棕櫚灘縣墜毀，機上9人全數喪生。當局事後封鎖現場調查。（Reuters）

事發現場距離海湖莊園（Mar-a-Lago）約14公里，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在事發前約一小時乘坐空軍一號（Air Force One）專機離開。