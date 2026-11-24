日媒引述消息指，英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳的緋聞對象黃樂，曾多次造訪日本，並於2025年10月在大阪主持成立「MEGASPEED INTERNATIONAL株式會社」，公司名稱與新加坡涉案企業Megaspeed一致。



日本《週刊文春》引述黃樂在日本的熟人和翻譯透露，黃樂早於新冠疫情前便多次前往大阪，並於2024年提出計劃在日本開設貿易公司，但未有交代具體業務。

據報道，這間大阪公司資本額為500萬日圓（約24.6萬港元），登記地址設於大阪梅田商業區共用辦公室，由黃樂一名在日本熟人的親屬出任代表，營業範圍涵蓋IT設備買賣、數據中心相關業務。

2026年11月14日，英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）被指與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，右）發生婚外情。黃樂被指曾在微信朋友圈分享與黃仁勳的合照。（網絡圖片）

報道推測，黃樂或有意在日本另設據點，但強調目前沒有證據證明這間日本公司涉及晶片走私或情報活動。

《週刊文春》的記者實地查訪發現，現場未見相關公司信箱，大廈管理人員亦對這家公司毫無印象。