黃仁勳因捲入桃色風波及間諜疑雲辭任11天後，英偉達（Nvidia，又譯輝達）於11月23日戲劇性宣布，黃仁勳即日起復任行政總裁。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日受訪時承認，曾與英偉達董事會對話，敦促對方讓黃仁勳復職，並保證此決定不會構成國家安全風險。特朗普又稱，黃仁勳是天才，必須予以保護，擔心若黃仁勳未能回歸英偉達，會被中方延攬，強調其介入英偉達的管理是為了國家。



2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

直接及間接與董事會溝通 游說成功後曾致電黃仁勳

特朗普接受CNBC訪問時直言，「我跟他們（英偉達董事會）談過了，這麼說吧，我說服了他們。而且我必須告訴你，昨天說服他們比一周半前容易多了。」他又稱，「我曾直接及間接地與董事會溝通過，我對此事非常重視。」特朗普表示，隨著他對英偉達現狀的了解加深，感受也更加強烈，「因為在我看來，這關係到我們國家非常重要的一部份。」

在近一個小時的採訪中，特朗普將黃仁勳的復職歸功於自己，稱曾與該公司相關的關鍵人物交談。他又補充說，在促成黃仁勳復職後曾與黃通話，「我給他（黃）打了電話，我說：『我只求你一件事，努力工作。』」

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與Nvidia行政總裁黃仁勳握手。（Reuters）

向英偉達提供保證：黃復職不會構成國安威脅

於同日稍早時間，英偉達董事會發表官方聲明，證實已諮詢「美國政府高層意見」並確認無國安疑慮，但行文未直接點名特朗普。聲明指出，董事會在決定讓黃復職的過程中，聽取了美國政府高層的意見，並根據這些意見，確信黃的復職不會構成國家安全風險。

特朗普在CNBC訪問中證實，「我們向他們提供了保證——至少是基於我們所知的一切；而我們知道的很多。」他指出，「董事會想知道的問題之一是，（黃復職）是否存在國家安全問題。經過大量調查，我們——你知道，我們已經研究這個問題好幾天了，對吧？這件事已經持續好幾週了。我們的結論是，不，這不是問題。」

當被問及如果沒有他的干預，黃仁勳是否還能被重新聘用時，特朗普說：「我相信我的介入非常重要。」他又稱，「基本上，我在董事會裡有代表。」

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

讚揚黃仁勳才華橫溢攸關國家利益

特朗普表示，黃仁勳對國家安全不是威脅，反而「失去他才是一種威脅」。他稱讚黃仁勳才華橫溢，是一位寶貴的財富，留住他的領導至關重要。他擔心，如果黃不獲復職，中國可能會試圖招募對方為中國公司工作，「如果我們不這樣做，我能想像中國會來問黃仁勳：『嘿，你想來中國嗎？』」

特朗普稱，如果黃仁勳足夠憤怒，認為受到了不好的對待，「或許他真能做出那種事（到中國）」。他還說：「黃仁勳只要搭乘下一班飛往中國的航班，我敢保證，無論他想要什麼，他們（中國）都會滿足他。」

對於他介入英偉達管理的做法或被質疑，特朗普說：「我這樣做是為了國家。」

2025年5月22日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）被拍到與中國籍女子黃樂（右）在台北一間餐廳用餐。（Reuters）

另外，特朗普也提及有關於新加坡數據中心公司MegaSpeed前高層黃樂（Alice Huang）的間諜嫌疑，他表示，女性的外表或國籍本身不應導致間諜嫌疑。他也表示，與中國官員接觸並不必然構成安全威脅。

特朗普又稱，日前與中國國家主席習近平會面時，曾經談及黃仁勳，但沒有提問黃樂是否間諜的問題，「我沒談過這個。不，我沒覺得他（習近平）認識那位年輕女士。他的位置很高，我不認為他知道這件事。不，我沒深入討論過這種細節。」