在英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）婚外情醜聞中的女主角黃樂（Alice Huang），據報美方質疑她曾促成把英偉達高階晶片運往中國，外媒11月21日報道指，黃樂所屬的供應AI晶片網絡，涉把大量晶片輸華，該網絡甚至牽涉到柬埔寨太子集團二號人物胡小偉。



報道指，網絡要把AI晶片運往中國，途徑要分成三個部份：其一是先有獲准向英偉達採購與分銷半導體的企業，二是有未違反美國出口限制、符合規定的客戶接收晶片，三則是負責把晶片走私往中國、並將資金匯出的地下網絡。

該網絡被指涉及眾多公司，包括中國網絡遊戲公司、大量空殼公司等，也有Megaspeed。黃樂是Megaspeed的前高層，該新加坡數據中心公司曾是英偉達在東南亞的大客戶之一。

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網絡內人士先透過海外公司取得英偉達晶片，利用東南亞作為中轉站，然後把晶片運往中國。根據報道，涉嫌第三部份、即參與把晶片運往中國的關鍵人物之一，便是與太子集團有關的胡小偉，他被指先與中國遊戲業界透過網絡遊戲生意建立人脈關係，繼而從事該條地下供應鏈。

胡小偉被視為太子集團「軍師」，他7月在日本被捕，涉嫌非法轉讓個人居留證、指使他人冒用身份辦理公務等，違反《出入境管理法》。

胡小偉（又名陳小二）於2015年在重慶出席活動的相片。

英偉達發言人表示，公司已於2025年將Megaspeed及其子企業列入公司黑名單，不向其銷售產品；又指若OEM（原始設備製造商）客戶在規劃出貨時將該公司列為對象，也將不會批准該類OEM銷售。

Megaspeed未有回應新報道，不過早前強調公司是「從事合法合規的業務」。