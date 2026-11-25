哥倫比亞發生重大安全事件，有多名槍手企圖搶劫運鈔車未遂後，隨即闖入一間超市並挾持約30名人質。總統宣布已派遣大批軍警與特種部隊到場解救人質。法媒報道，哥倫比亞安全部隊突襲超市，結束人質遭劫持事件，所有人質均已獲救，槍手已遭擊斃。



英國天空新聞（Sky News）及衛報（The Guardian）報道，事發地點為哥倫比亞的旅遊城市卡塔赫納（Cartagena），哥倫比亞總統德拉埃斯普列亞（Abelardo de la Espriella）指，有多名蒙面槍手在搶劫一輛運鈔車未果後，於當地時間早上8時30分闖入一間Exito超級市場。

社交媒體影片顯示，數十人在蒙面槍手闖入後，衝出該超市。亦有人目擊到人質被迫在超市玻璃窗前下跪，雙手亦被捆綁。當地警方表示，大約有30人遭槍手挾持，但到了夜晚，則釋放約10名人質，其中包括5名年長女性及一名兒童。目前還有至少20名人質遭挾持。

目前尚未有傳出人員受傷的消息，總統德拉埃斯普列亞於周二（24日）晚上到達現場，並負責指揮數十名警員、海軍及特種部隊參與救援。附近多個建築有狙擊手，超市外亦有多名武裝人員駐守。

在挾持事件前一日晚上（23日），總部城市比亞維森西奧（Villavicencio）的一處地方政府辦公室外發生炸彈爆炸，至少23人受傷。（Reuters）

而卡塔赫納拉斐爾·努涅斯機場 （Rafael Nunez Airport）則在事件發生後，曾短暫暫停航班降落，優先讓軍警部隊運輸機降落以支援救援行動，並在45分鐘後，恢復正常航班起降。

哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）當局獲報發生挾持事件並展開應對，哥倫比亞警方特種作戰小組（GOES）成員在一家 Exito 超市附近展開行動。（Reuters）

哥倫比亞在最近恆常遭遇武裝團體針對政府目標發動攻擊，在周一晚間（23日），中部城市比亞維森西奧（Villavicencio）的一處地方政府辦公室外發生炸彈爆炸，造成至少23人受傷，總統將這次恐襲歸咎於「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）的一個異議派系。