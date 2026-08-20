哥倫比亞地震增至314死　近3萬棟房屋遭摧毀

哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）8月19日表示，該國上周一發生的強烈地震至今已造成至少314人死亡，另有262人失蹤。中央政府同日公布的數據顯示，當地至今已有2.9萬棟房屋被摧毀。



綜合路透社及美媒報道，地震對哥倫比亞西部造成嚴重破壞，波及從太平洋港口城市布埃納文圖拉（Buenaventura）至卡利（Cali）、佩雷拉（Pereira）等西部大城市，其中包括多個咖啡種植重鎮。

這張截圖來自2026年8月18日發布的一段影片，其中可看到來自以色列的救援隊成員在哥倫比亞卡利（Cali）地震後的廢墟中工作。（Reuters）

至於位處震央的喬科省（Choco）則遭到重創，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）稱，當地有6.9萬人受災或流離失所，佔該省人口的10%。

當地政府表示，喬科省超過200所學校遭到破壞，而且由於當地網路連線不良，兒童們也難以進行網上課程。

美媒稱，當地貧困率高、基礎設施落後、醫療和教育服務資金不足，災後復甦將面臨重大挑戰挑戰性。

2026年8月17日， 哥倫比亞卡利（Cali），人們參加燭光活動，悼念8月10日地震的罹難者。（Reuters）

德拉埃斯普列利亞自地震以來已兩次訪問喬科省，並承諾將推出一項包括數十億美元的基礎設施投資和創造就業機會的計劃，以推動災後經濟重建。