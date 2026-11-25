美國特朗普（ Donald Trump，又譯川普 ）政府以去年南非任二十國集團（G20）主席國期間議程分裂及激進內政問題為由，拒絕邀請南非出席是次在佐治亞州亞特蘭大主持的G20外長會議，以及將在邁阿密舉行的G20領導人峰會。中國外交部隨即聲援支持南非繼續參與G20活動。



南非媒體報道，美國去年底從南非手中接過G20輪值主席國一職。美國總統特朗普去年11月缺席約翰內斯堡G20峰會後，就已明言不會邀請南非參加今年在邁阿密舉行的峰會；國務卿魯比奧（Marco Rubio）去年12月曾炮轟南非政府激進內政及無意推動經濟增長，重申美方任主席國期間不會邀請南非。美國國務院表示，是次會議旨在讓G20回歸促進經濟增長的核心使命，並應對航行自由、能源與糧食安全及供應鏈威脅。

2026年10月31日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國佐治亞州亞特蘭大舉行二十國集團（G20）外長會議期間，在記者會上發表講話。（Reuters）

面對美方封殺，中國外交部回應G20是國際經濟合作的重要平台，南非作為重要成員，中方支持其繼續參與G20相關活動；此前德國總理默茨（Friedrich Merz）亦曾表態支持南非與會。

通訊社AA報道，南非駐美大使邁耶（Roelf Meyer）稱南非政府「不再為未受邀參加邁阿密峰會而感到困擾」，已「向前看」並開始與明年G20主辦國英國展開對話；不過他透露，南非下月仍會派員出席在華盛頓舉行的二十國集團工商界活動（B20）峰會。

2025年11月22日，G20峰會首日的全體會議在南非約翰內斯堡舉行。（Reuters）

G20原本由19個主權國家以及歐盟、非盟兩個區域組織組成；今屆美方將南非剔除參會名單外，同時邀請波蘭、新加坡、西班牙、阿聯酋及越南等13國作為嘉賓國與會。