拉夫羅夫赴美出席G20外長會議　遭多國排斥最後取消大合照

俄烏持續交火之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在美國出席為期兩日的二十國集團（G20）外長會議，因多國表明抵制傳統團體大合照，主辦國美國10月30日決定取消該環節。



據路透社報道，美國官員解釋，取消合影是不希望合照變成爭議事件、分散會議焦點。同時，有西方外交官透露，包括澳洲、加拿大在內約三分之一與會國拒絕與拉夫羅夫同框。

2026年10月30日，二十國集團（G20）外長會議在美國亞特蘭大（Atlanta）召開。（Reuters）

德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephu）當日表示：「絕不會有任何歐洲盟友和拉夫羅夫合影，因為與俄羅斯的關係已經不正常。」他又補充稱，爭議仍須透過談判解決，不宜釋出過度樂觀訊號。

波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）則稱美國取消合影是「正確的決定」，又表示並非只有自己不想與拉夫羅夫合照。

2026年10月30日，美國亞特蘭大，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）出席由美國務卿魯比奧（Marco Rubio，不在圖中）主持的二十國集團（G20）外長會議。（Getty）

有分析指，事件反映二十國集團國家的緊張形勢，外長們正在擔憂俄烏戰爭、美伊衝突以及特朗普政府關稅等問題的談判。