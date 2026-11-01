G20外長會議關鍵安全議題未達共識　會後未發聯合公報

二十國集團（G20）外長會議10月31日落幕，未能就關鍵全球安全問題達成共識。與會國會後未發聯合公報，須依靠美國務卿魯比奧（Marco Rubio）發表的主席聲明來總結會談內容，其中未提及達成任何協議，僅列舉一系列G20成員認為需解決的優先事項。



據魯比奧的主席聲明，各國外長針對美方優先事項進行討論，商討議題涵蓋能源安全、供應鏈問題，以及包括霍爾木茲海峽在內的地緣政治緊張局勢。

美媒報道，魯比奧31日在會後的記者會上表示：「我今天不會向你們假裝，我們已接近找到解決這些問題的普遍接受方案。」不過，他認為部份G20成員國正在共同努力解決其中一些問題，尤其是有關供應鏈和關鍵礦產領域的事宜。

圖為一個設計圖片中，美國國旗被放置在顯示有G20標誌的手機螢幕後方。（Getty）

報道引述匿名外交官指出，與會國之間存在深刻分歧，未能達成共識是意料之內的事，而俄烏戰爭明顯為這次的G20外長會議蒙上陰影。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）獲邀出席會議，導致歐洲多國表明抵制傳統團體大合照，美方最終取消該環節。

魯比奧31日為邀請俄方參加峰會的決定辯護，強調如果不與俄烏雙方對話，就不可能和平解決危機。

2026年10月30日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在二十國集團（G20）外長會議歡迎記者會上發表演說。（Reuters）

另外，有出席會議的中國外交部副部長馬朝旭則呼籲，面對變亂交織的國際形勢，G20要負起應有責任，做維護世界和平穩定的力量，推動地區熱點問題緩局降溫，努力解決導致衝突的根源問題，加強全球安全治理。