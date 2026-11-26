李成鋼：中國堅持多邊主義 堅定維護多邊貿易體制
撰文：蕭通
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中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼11月25日在瑞士日內瓦出席《出口中國能力發展報告》國際研討會，國際組織代表、工商界人士和專家學者約150人參加。
李成鋼致辭時表示，中國持續擴大進口，與世界共享中國大市場、大機遇。 中方於去年11月啟動「出口中國」系列活動，這是中方支持貿易夥伴擴大對華出口，通過自身發展為世界創造更多機遇的重要舉措。一年來，中國已在境內外舉辦相關活動約90場，為擴大各國優質商品輸華發揮了積極作用。
他指出，《出口中國能力發展報告》為各國共享中國超大規模市場提供建議，有助於各國優質產品擴大對華出口，是中方為全球共享中國市場提供的重要公共產品。
李成鋼強調，中方將始終堅持真正的多邊主義，堅定維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，推動全球經濟治理體系改善完善，促進普惠包容的經濟全球化，拓展國際經貿互利合作空間，讓中國大市場更好惠及全球經濟。
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