李成鋼晤美國農產品貿易代表團 冀兩國為農業合作營造有利氛圍
撰文：張涵語
出版：更新：
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼11月4日在北京會見美國農產品貿易代表團。雙方就中美經貿關係、農產品貿易等展開交流。
中國商務部指，李成鋼表示良好的中美經貿關係有利於兩國，也有利於世界，今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首重要共識為戰略指引，舉行5次會談，推動中美經貿關係回穩。
他指這充分證明中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。
李成鋼指，中美互為重要的農產品貿易夥伴，今年以來中美農產品貿易出現一些波動，根源在於美方的單邊關稅措施，事實上兩國在自然稟賦、市場、資金、技術等領域各有優勢，互補性強，合作空間廣闊，希望美方與中方一道，着眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。
美方代表團成員表示，中國是美國農產品重要出口市場，美國農業界珍視對華夥伴關係，致力於與中方共同做大合作蛋糕，穩定的中美經貿關係對兩國農業貿易至關重要，期待雙邊經貿關係維持良好發展態勢。
中美馬來西亞經貿磋商 李成鋼：雙方坦誠交流 形成初步共識美國財長批評商務部副部長李成鋼：不請自來 行為失常中美經貿會談｜李成鋼：就合作解決TikTok問題等達基本框架共識美媒：李成鋼訪美磋商貿易無實質進展 中美短期難達成協議