李成鋼晤美國農產品貿易代表團　冀兩國為農業合作營造有利氛圍

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼11月4日在北京會見美國農產品貿易代表團。雙方就中美經貿關係、農產品貿易等展開交流。



中國商務部指，李成鋼表示良好的中美經貿關係有利於兩國，也有利於世界，今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首重要共識為戰略指引，舉行5次會談，推動中美經貿關係回穩。

他指這充分證明中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

李成鋼指，中美互為重要的農產品貿易夥伴，今年以來中美農產品貿易出現一些波動，根源在於美方的單邊關稅措施，事實上兩國在自然稟賦、市場、資金、技術等領域各有優勢，互補性強，合作空間廣闊，希望美方與中方一道，着眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。

圖為2025年9月15日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在中美經貿會談後，於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

美方代表團成員表示，中國是美國農產品重要出口市場，美國農業界珍視對華夥伴關係，致力於與中方共同做大合作蛋糕，穩定的中美經貿關係對兩國農業貿易至關重要，期待雙邊經貿關係維持良好發展態勢。