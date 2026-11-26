印尼西爪哇省茂物（Bogor）23日晚間發生礦難，當地連日暴雨導致河水暴漲，洪水灌入兩處深約100米的非法金礦，截至11月26日下午2時半，共錄得13人死亡，13人失蹤。有災害機構官員指，由於涉及非法採礦活動，該事故在發生後約16小時才接獲報案。



新加坡《海峽時報》及美媒報道，西爪哇省茂物警區主任肯基（Hengki）表示，13名罹難者中，有6人身份已被確認，並補充指，若天氣狀況許可，搜救行動將於26日持續進行。印尼當局指，由於礦井內空間狹窄、濕滑且一片漆黑，使得進入礦坑進行搜索變得困難。

當局同時指，由於該處工人屬非法採礦行為，因此未能在第一時間接獲報案，而事發初期有當地工人及居民曾自行抽水，但情況失控，當地人力未及應對，最終在事故發生約16小時後，警方才接獲礦工受困報案。

失蹤礦工的家屬聚集在礦場附近的一處失蹤者通報站，等待最新消息。（Reuters）

雅加達搜救局局長德西亞娜（Desiana Kartika Bahari）表示，周四（26日）動員325名人員進行搜救行動，救援人員集中往兩處礦井進行搜救，並利用繩索進入內部，但由於該兩處礦井深達100米，搜救任務會變得更為困難。

印尼境內的採礦活動因礦產資源集中在偏遠地區，且監管困難，導致小型非法採礦活動頻繁，並引發一連串事故。據印尼媒體指，今年1月當地另外一處礦井發生工人一氧化碳中毒身亡事故。

在該地區經營金礦的印尼國營礦業公司（PT Antam）指，此次事故發生於一處未經授權的礦場，與本公司的營運無關。