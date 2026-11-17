新加坡傳媒11月16日引述匿名印尼高級政府官員指，印尼警方今年初曾應美國聯邦調查局（FBI）要求，調查美國晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）客戶、新加坡數據中心公司Megaspeed位於當地的子公司。調查人員懷疑，Megaspeed購買的大部份英偉達硬件，運抵印尼後被非法轉運至中國。



新加坡《海峽時報》周一報道，該印尼官員稱，警方在檢查Megaspeed子公司的辦公室時，發現伺服器機架，但沒有發現任何顯示卡（GPU）。 由於相關機架似乎從未被拆封或使用過，表明晶片從未在該地安裝。

該官員引述調查人員指，Megaspeed公司購買的大部份英偉達硬件運抵印尼後，或再透過私人飛機轉運到中國。

這張攝於2026年11月10日的照片中，可以看到新加坡公司Megaspeed註冊辦公室所在的新加坡海洋金融中心大樓。（Reuters）

報道指，這次突襲搜查是在黃仁勳出軌醜聞曝光之前進行，也是印尼首宗已知與該案相關的執法行動。

美媒此前曝光，黃仁勳與Megaspeed前董事、據報被美國情報機構懷疑是中國間諜的黃樂及英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。他在未點名對象下承認出軌，其後辭去英偉達行政總裁職務。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

印尼國家警察總局國際關係處負責人Untung Widyatmoko被《海峽時報》問及可能經由印尼運往中國的英偉達GPU數量，以及美國FBI有否在當地參與調查，但他在11月13日作出的回覆中表示拒絕置評。