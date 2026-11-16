印尼14歲足球小將遭門將膝撞腹 肝出血搶救11日終不治｜有片
撰文：胡允怡
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印尼日惹（Yogyakarta）近日發生一宗奪命球場意外。斯勒曼東部足協代表隊（Sleman Timur FA）的14歲前鋒塔克瓦（Yardan Akhsani Taqwa），10月31日在一場U-14青年聯賽中與對方門將相撞，導致嚴重肝臟出血，留醫11天和經歷三次手術後，最終於本月11日不幸離世。
綜合馬來西亞《星報》（The Star）等外媒報道，事發時塔克瓦正衝向龍門迎接來球，對方門將則出迎攔截，其膝蓋意外猛撞塔克瓦上腹部。塔克瓦倒地後初時意識仍然清醒，惟臉色蒼白。
由於賽會現場完全沒有安排駐場醫護、擔架及救護車，球隊只能自行用私家車先將他送往醫院，因發現腹腔內部血塊且病情嚴重，再緊急轉往日惹薩爾吉托中心醫院（RSUP Dr Sardjito），其後確診嚴重肝臟破裂出血。
足協主席普拉穆塞蒂奧（Pramusetyo）透露，塔克瓦留醫期間每日需輸血至少10個單位，累計輸血逾70袋，惟最終仍返魂乏術，並於上周四下葬。
普拉穆塞蒂奧指，相信這次碰撞純屬守門本能反應，並非蓄意犯規，又指兩名球員彼此認識，過去還曾效力同一支球隊。意外引發當地對基層賽事醫療保障的強烈關注，球會及各界促請主辦方必須為高碰撞運動配備完善急救支援。
本月初，西班牙乙級足球聯賽也發生類似悲劇，特內裡費30歲前鋒迪米基爾（Jesús de Miguel）在11月2日對陣安道爾的比賽中，與出擊爭球的守門員奧禾奴（Jesús Owono）發生猛烈碰撞，胸部遭撞擊。迪米基爾其過後心臟驟停，被緊急送院併入住加護病房，但隔天不幸去世。
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