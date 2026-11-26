美國陸軍於感恩節前夕11月25日，在愛荷華州米德爾敦（Middletown）一處彈藥厰引爆重約4.5公噸的變質含鉛炸藥。聯邦緊急十五管理署（FEMA）一度呼籲方圓32公里內居民就地避難，至下午發手機警報解除限制。



網民拍下爆炸一刻：

包括《華盛頓郵報》在內傳媒報道，軍方今年3月例行檢查時，發現這批存放逾十年、全美僅存的軍用炸藥庫存出現結晶化劣化，對摩擦、震動及冬季冰點以下低溫極為敏感，隨時可能自爆，且無法安全搬離。

美國陸軍人員正在為引爆陸軍彈藥廠的一批已變質的疊氮化鉛庫存做準備。（Reuters）

環保國體早前憂慮神經毒性鉛微粒烟塵最遠隨風飄散約161公里，污染周邊三州約350座農場及遊樂場，一度要求暫緩行動，惟美國第八巡迴上訴法院23日一致駁回禁制令申請。

為避免鉛塵外洩，軍方在混凝土掩體內採用史無前例的「層層包裹」減害設計，在炸藥上方覆蓋泥土、沙、水及厚達60厘米的高倍數抑塵泡沫。爆破在25日上午9時分兩次進行，相距不到1.6公里的上風處傳出兩聲巨響並翻騰起兩股白烟。

2026年11月25日，美國米德爾敦引爆了一批變質的疊氮化鉛。陸軍人員和當地應急管理人員與居民進行溝通。（Reuters）

不少停車在路邊圍觀的居民卻大失所望，當地居民布蘭特（Tim Brandt）稱原本期待感受地面震動，結果聲響卻像「摔炮」，認為政府小題大做令民眾虛驚一場。

美國環保署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）在爆破5小時後公布，全數感測器均錄得空氣含鉛量為零，更比喻釋出的微粒僅及世界杯球迷嘉年華烟花的十分之一；總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦發文讚揚陸軍「做得很好」。

不過，有專家及居民仍警告鉛毒風險未完全解除，政府機構與獨立研究員未來數周將對當地水源、農田、民宅及遊樂場展開大規模鉛含量檢測。