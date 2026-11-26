美軍引爆近4.5公噸有毒炸藥濃煙滾 居民失望：像摔炮｜有片
撰文：胡允怡
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美國陸軍於感恩節前夕11月25日，在愛荷華州米德爾敦（Middletown）一處彈藥厰引爆重約4.5公噸的變質含鉛炸藥。聯邦緊急十五管理署（FEMA）一度呼籲方圓32公里內居民就地避難，至下午發手機警報解除限制。
網民拍下爆炸一刻：
包括《華盛頓郵報》在內傳媒報道，軍方今年3月例行檢查時，發現這批存放逾十年、全美僅存的軍用炸藥庫存出現結晶化劣化，對摩擦、震動及冬季冰點以下低溫極為敏感，隨時可能自爆，且無法安全搬離。
環保國體早前憂慮神經毒性鉛微粒烟塵最遠隨風飄散約161公里，污染周邊三州約350座農場及遊樂場，一度要求暫緩行動，惟美國第八巡迴上訴法院23日一致駁回禁制令申請。
為避免鉛塵外洩，軍方在混凝土掩體內採用史無前例的「層層包裹」減害設計，在炸藥上方覆蓋泥土、沙、水及厚達60厘米的高倍數抑塵泡沫。爆破在25日上午9時分兩次進行，相距不到1.6公里的上風處傳出兩聲巨響並翻騰起兩股白烟。
不少停車在路邊圍觀的居民卻大失所望，當地居民布蘭特（Tim Brandt）稱原本期待感受地面震動，結果聲響卻像「摔炮」，認為政府小題大做令民眾虛驚一場。
美國環保署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）在爆破5小時後公布，全數感測器均錄得空氣含鉛量為零，更比喻釋出的微粒僅及世界杯球迷嘉年華烟花的十分之一；總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦發文讚揚陸軍「做得很好」。
不過，有專家及居民仍警告鉛毒風險未完全解除，政府機構與獨立研究員未來數周將對當地水源、農田、民宅及遊樂場展開大規模鉛含量檢測。
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