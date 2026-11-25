美國特朗普政府周三（25日）以「結構性產能過剩」為由，建議對包括中國在內的14個貿易夥伴徵收新關稅，當中對華新增關稅最高，達20%。



路透社引述美國官員報道，華府擬對來自中國、孟加拉、柬埔寨、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國和越南的商品加徵關稅。

中國將面臨最高稅率，擬議中針對中國商品加徵的20%產能過剩關稅，將疊加在特朗普第一任期內已徵收的約25%關稅之上。

特朗普訪華：2026年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特朗普抵達深圳。中國國家主席親自前往機場迎接特朗普，兩人握手擁抱。（Reuters）

具體稅率25日在美國聯邦公報上公布。美官員稱，此次擬議關稅不會超過中美貿易休戰協議所設定的20%上限，這項協議有效期至2027年1月10日。

報道指，美國貿易代表署依據《1974年貿易法》第301條款發起的這項「工業產能過剩」調查，涵蓋鋼鐵、鋁、電動車、太陽能及家電等廣泛領域。

美方直指中國長期透過巨額補貼導致產能畸形過剩，並藉由海外低價傾銷重創美國製造業。

調查亦針對中國企業近年擴大在越南、印尼與柬埔寨等東南亞國家的設廠投資，試圖借道轉口以規避美國高關稅的「洗產地」行為進行嚴厲圍堵。

中國外交部當天較早前回應稱，所謂「產能過剩」並不存在。

在此次公布的最終擬議清單中，墨西哥與挪威暫獲豁免，而其餘14個經濟體均被納入加稅名單。