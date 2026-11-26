當地時間11月25日，立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）強硬表態稱，如果台灣當局拒絕更改其在維爾紐斯的代表處名稱，立陶宛政府保留單方面撤銷該代表處法律地位乃至將其關閉的權利。



辛克維丘斯當天在接受立陶宛通訊社（ELTA）採訪時解釋說，當年批准設立該代表處依據的是立陶宛外交部的部長令，因此政府在法律上擁有單方面調整甚至撤銷該行政命令的權限。

他說：「既然存在設立此類機構的法律依據，相關立法自然也規定了擴大或縮減其規模的情形。因此，這方面存在法律操作的空間。」

對於台灣當局近期多次聲稱「沒有更名計劃」，辛克維丘斯直言：「如果他們不改，立陶宛擁有採取單方面行動的法律自由裁量權。我們不希望這麼做，但這個選項始終擺在桌面上。」

2021年，駐立陶宛台灣代表處掛牌。（台灣外交部）

ELTA指出，立陶宛外交部在今年9月便已向台灣當局提出更名要求，此次總理發聲標誌著立陶宛官方近期公開發聲的進一步態度升級。

就在前一日（24日），立陶宛總統首席國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）在接受當地電台採訪時表示，希望台灣當局「承認」當初在代表處命名上犯下的錯誤，並更改該代表處的中文名稱。

馬圖利奧尼斯透露，立陶宛政府目前正同時與中國大陸和台灣方面保持接觸，希望通過「善意協商」，從根本上解決命名爭議。

他說：「我認為，現在球不在我們這一邊，而在台灣那一邊，他們應該承認當初犯下了某種錯誤。」

立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）於今年6月23日上任並籌組新政府，他隨即公開對台灣喊話，直言立陶宛當初頂住北京壓力允許設立「台灣代表處」，然而台灣並未兌現當初承諾的半導體晶片產業發展與大規模投資，引發外界對雙邊關係及代表處未來走向的關注。（Facebook@Mindaugas Sinkevičius）

他同時表示，就算達成更名，他也沒有把握這就能完全平息中方的不滿。

2021年，立陶宛不顧中方反覆交涉，允許民進黨以「台灣」名義設立所謂代表處，違反一個中國原則和中立建交公報中的政治承諾。中方隨後將兩國外交關係降為代辦級。此後，中立外交關係持續惡化，雙方貿易也受到衝擊。

2024年社會民主黨（LSDP）領導的政府上台後，立陶宛逐步調整對華政策。

對於中立關係，中方此前已多次表明立場。

今年2月6日，中國外交部發言人林劍表示，中方同立陶宛方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。

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