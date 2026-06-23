立陶宛政府改組　暫停與台灣經濟合作談判

立陶宛外交部稱，立陶宛已與台灣代表處一致贊同，暫時擱置雙方經濟合作行動計劃的談判。台灣外交部對此回應時稱，雙方的友好合作不受第三方影響。



據立陶宛國家廣播電視台星期一（6月22日）報道，立陶宛外交部上周透露，暫停談判是因「國內政治環境出現變化」，指的是新聯合政府的成立。

立陶宛官員4月時稱，談判將於5月底結束，並定於6月初簽署合作協議。如今，只能等待新政府上任後恢復談判，並正式批准相關計劃。

立陶宛社會民主黨上星期四（18日）與農民與綠黨聯盟簽署組建聯合政府協議，為社會民主黨主席明道加斯·辛克維丘斯以新一屆立陶宛政府總理身份組閣鋪平道路。

立陶宛現任外長布德里斯在修復北京關係上被批評做得不夠，總統瑙塞達也下達最後通牒，稱布德里斯能否保住外長職位，取決於他在推動與北京關係正常化和向台灣兌現承諾的表現。

立陶宛外交部形容，與台灣的經濟合作行動計劃是一份工作文件，列出立台經濟合作的優先領域，以及旨在建立長遠關係和發展立陶宛高科技領域的聯合項目。

2021年8月，立陶宛讓台灣在其首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的機構，令北京當局大感不滿。（新華社）

另據台灣《聯合報》報道，台灣外交部發言人蕭光偉星期二（23日）受詢時說，台灣和立陶宛是基於民主、人權及法治的共享價值，成為緊密的合作夥伴。

蕭光偉指出，雙方互設代表機構以來，台立政府和人民在各領域交流日益頻繁，目的是希望共同創造經濟實益，並強化民主經濟韌性，雙方的友好合作不受第三方的影響。

此外，立陶宛釋放出想與北京改善關係的信號，該國議會外交委員會主席莫圖扎斯上星期三（17日）受訪時稱，立陶宛將同意讓中國在首都維爾紐斯設立臨時代辦處。

北京與維爾紐斯的紛爭始於2021年，當時立陶宛允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發北京強烈不滿，把與立陶宛的外交關係降為代辦級。

針對立陶宛是否同意北京重設臨時代辦處，以及中國會否重開駐立陶宛使館，恢復雙邊關係，中國外交部發言人郭嘉昆星期一應詢時，敦促立陶宛儘早糾正錯誤，重回一個中國的正確軌道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

