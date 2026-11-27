美國東岸地區感恩節遭風暴吹襲癱瘓 逾90萬戶停電 大批航班受阻
撰文：胡允怡
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一場強烈風暴11月26日感恩節吹襲美國東海岸，強風暴雨造成大範圍洪災，全美逾90萬戶停電、超過440班航班取消，紐約一年一度的梅西百貨（Macy's）感恩節大遊行百年來首次因惡劣天氣延期。
路透社報道，美國國家氣象局指出，大西洋中部及新英格蘭沿海陣風時速最高達112公里，加上特大潮汐，導致維珍尼亞州、新澤西州南部及切薩皮克灣（Chesapeake Bay）等地出現嚴重水浸。
根據停電追蹤網站PowerOutage.us數據，全美逾90萬用戶斷電，其中賓夕法尼亞州（逾23.5萬戶）及新澤西州（逾18萬戶）最為嚴重，密蘇里州亦因降下濕雪壓毀電線致逾10萬戶停電。
航空交通同樣受挫，航班追蹤網站FlightAware顯示，全美逾2,200班航班延誤、440班取消，華盛頓杜勒斯及紐約甘迺迪國際機場受影響最深。
在紐約市，拉瓜迪亞機場錄得時速90公里陣風，市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲市民切勿為出行冒險，官方亦被迫推遲第100屆梅西感恩節大遊行。此外，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日宣布批准向佛羅里達州提供約1億美元（約7.8億港元）聯邦援助，以應對當地風暴及洪災。
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