一場強烈風暴11月26日感恩節吹襲美國東海岸，強風暴雨造成大範圍洪災，全美逾90萬戶停電、超過440班航班取消，紐約一年一度的梅西百貨（Macy's）感恩節大遊行百年來首次因惡劣天氣延期。



路透社報道，美國國家氣象局指出，大西洋中部及新英格蘭沿海陣風時速最高達112公里，加上特大潮汐，導致維珍尼亞州、新澤西州南部及切薩皮克灣（Chesapeake Bay）等地出現嚴重水浸。

2026年11月26日感恩節，美國新澤西州東盧瑟福，暴雨導致17號公路南段被洪水淹沒，一輛汽車行駛在路段上。（Reuters）

根據停電追蹤網站PowerOutage.us數據，全美逾90萬用戶斷電，其中賓夕法尼亞州（逾23.5萬戶）及新澤西州（逾18萬戶）最為嚴重，密蘇里州亦因降下濕雪壓毀電線致逾10萬戶停電。

美國紐約市感恩節當天，狂風暴雨中，人們身穿雨披過馬路。（Reuters）

航空交通同樣受挫，航班追蹤網站FlightAware顯示，全美逾2,200班航班延誤、440班取消，華盛頓杜勒斯及紐約甘迺迪國際機場受影響最深。

在美國紐約市，迪士尼《玩具總動員》角色巴斯光年的氣球在宣佈第100屆梅西感恩節大遊行將延期舉行後，降落在地面上。（Reuters）

在紐約市，拉瓜迪亞機場錄得時速90公里陣風，市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲市民切勿為出行冒險，官方亦被迫推遲第100屆梅西感恩節大遊行。此外，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日宣布批准向佛羅里達州提供約1億美元（約7.8億港元）聯邦援助，以應對當地風暴及洪災。