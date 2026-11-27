《經濟學人》最新刊登的一篇文章提到，一批美國海軍水兵與陸戰隊員在以色情觀光聞名的泰國度假勝地芭達雅放岸假時，避開當地紅燈區，選擇外出觀光、早早上床睡覺，令當地從業人員大感震驚。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）結束中東長期部署，停靠泰國進行休整。圖為艦上人員及戰機。（Reuters）

林肯號在海上度過286天後，於9月2日抵達泰國東部林查班港▼▼▼

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《紐約郵報》引述這篇文章報道，美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）9月在芭達雅附近停泊，艦上約5000名官兵歷經8個多月的海上部署，包括在波斯灣周邊執行作戰任務，終於迎來首次休假。泰國各地的性工作者聞訊齊聚芭達雅，原以為生意將大增，據報卻大失所望。

這些Z世代美軍官兵寧可外出觀光或購買紀念品，也不願前往市內規模龐大的紅燈區。即使到酒吧消費，多數人似乎也更熱衷滑手機，而非觀看鋼管舞表演，隨後便早早返回飯店。

美軍停靠泰國進行休整後，當地商家則把握商機，紛紛掛出歡迎美軍的告示，並祭出優惠。（路透社）

芭達雅夜生活商業協會會長漢彌爾頓（Lisa Hamilton）告訴《經濟學人》：「過去，陸戰隊員會喝醉，做些蠢事。現在這一代完全不同。」她說：

我們原以為他們會出去狂歡、盡情玩樂，但生意不如預期。

《經濟學人》的報道也發現，1997年至2012年出生的Z世代，性行為頻率明顯低於前幾代人。在美國、歐洲和亞洲，性生活少於前幾代人的年輕情侶比例創新高，完全沒有性生活的年輕成人比例也持續上升。過去10年間，16至24歲女性從未有過性行為的比例倍增，從19%升至38%；男性則從18%升至28%。

這些數據也顯示，許多富裕國家過去30年間，人們初次發生性行為的年齡愈來愈低，如今這項趨勢已經逆轉。

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