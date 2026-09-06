美軍航母林肯號駛離泰國港口　官兵五天花銷逾2000萬

美國海軍林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72 ）航空母艦停靠泰國五天後已離港，數千名海軍官兵在芭堤雅消費高達1億泰銖（約2371萬港元）。



法媒報道，載有5000名海軍官兵「林肯號航空母艦於周三（9月2日）抵達泰國後，周日（6日）已正式離港。

法媒記者看到，林肯號於當天早上11時左右，從距離芭堤雅半小時車程的林查班港出發。

儘管此前曾擔憂可能發生騷亂，但當地警方周日指出，林肯號航空母艦這次停靠泰國基本平安無事。

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦自去年11月離開母港聖地牙哥後，在海上度過286天，2日抵達泰國東部林查班港。（路透社）

芭堤雅警察局長阿內克（Anek Srathongyoo）告訴法媒：「一切順利。」

他說：「除了第一天美國人之間發生爭執外，沒有發生任何逮捕或衝突。」

阿內克也說，芭堤雅夜生活熱點步行街附近周四（3日）凌晨也曾發生一宗醉酒爭吵，美國海軍隨後將兩名士兵送回林肯號航母。

不過，他將這場「小衝突」描述為「無關緊要」，並稱當地居民報警只是為了防止爭執升級。

芭堤雅市長帕拉梅斯（Poramase Ngampiches）周日也說，據估計，這些美國士兵在訪問期間消費高達1億泰銖（約300萬美元）。

帕拉梅斯也說，該市也通過向林肯號軍艦出售價值數百萬泰銖的其他物資而獲益，例如牙膏等。

媒體報道稱，林肯號上的士兵在部署期間一度缺乏牙膏、除臭劑和肥皂等基本洗漱用品。

帕拉梅斯說，許多士兵和海軍陸戰隊員在泰國沿海地區購物和遊覽當地景點。「這表明他們想念家人，想給家人買些紀念品。」

美國海軍林肯號航空母艦在海上航行286天後，周三凌晨抵達泰國，展開為期五天的休整和恢復。這是它航行了約九個月後首次常規停靠港口。

林肯號去年11月離開美國加州，前往南中國海執行任務，於今年2月美伊戰爭爆發前被調往中東，如今終於靠岸。據民主黨議員稱，這艘航母創造了現代海上連續航行天數的紀錄。

文章獲《聯合早報》授權轉載

