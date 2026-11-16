美軍羅斯福號航母據報抵中東　現三航母集結態勢

美國核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）11月15日駛入美國中央司令部轄區，連同已部署的「華盛頓」號（USS George Washington）和「喬治布殊」號（USS George H.W. Bush）航空母艦，中東形成三航母打擊群集結態勢，為今年4月之後再度出現同等規模部署。



外媒引述美方官員消息報道，「羅斯福」號原計劃輪換其中一艘航母，但現階段不排除三航母長期同時駐留。早前亦有報道指，羅斯福號航母及艦上5000名官兵，9月底離開加州聖迭戈母港，到中東執行至少7個月的部署任務。

美方情報評估指，伊朗仍保有1500至2500枚導彈，儘管庫存與可即時啟用數量難以核實，但仍具備威脅美軍及地區盟友的能力。

2026年11月6日，美國佛羅里達州棕櫚灘，美國總統特朗普在向記者發表講話。（Reuters）

特朗普曾透露，傾向於暫時不發起新一輪大規模打擊，除非伊朗或其支持的胡塞武裝襲擊美方利益；沙特、土耳其方面亦呼籲避免戰事升級，而以色列則持續向美方施壓推動軍事行動。目前美方尚未公布有關實施打擊的計劃。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正準備出訪亞洲，舉行歷史性中美俄三方會談。他首站先抵菲律賓參加東盟峰會，之後會訪問中國出席APEC峰會，並與中方舉行雙邊會晤和一場與中俄領導人的三方會談。

白宮已確認伊朗局勢、核武削減為三方會談的討論議題，但美方坦言本次會晤重在開啟對話，不預期達成核裁軍協定，烏克蘭衝突則不在本次三邊議程之內。