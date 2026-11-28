比利時當局以未取得適當的規劃許可為由，勒令谷歌（Google）暫停在比利時南部興建數據中心的工程。這個項目此前因計劃抽取附近河流的水作為冷卻用途，引發當地民眾反對。



比利時南部瓦隆大區政府發言人耶爾諾周五（11月27日）告訴法媒：「我們發現了一項嚴重違規行為，即非法興建一座佔地三公頃的建築。」

這個數據中心項目坐落於一處佔地約50公頃的舊礦區。環保組織綠色和平此前指控谷歌在未取得適當許可的情況下繼續施工。

瓦隆大區政府說，監察人員周四（26日）到工地視察，並通知谷歌代表停止施工。谷歌此前申請修改規劃許可的條款，導致這個大型項目陷入長達數月的法律糾紛。

據比利時媒體報道，谷歌原本計劃採用空氣冷卻系統，但後來申請改用水冷系統，從附近的桑布爾河抽取冷卻用水。

2026年9月11日，位於芬蘭穆霍斯（Muhos）的谷歌（Google）數據中心施工現場。（Reuters）

由於當地自今年春季以來遭遇嚴重乾旱，谷歌的計劃加劇民眾對河流水資源的擔憂，引發反對聲浪。地方當局於今年夏季駁回谷歌的申請。

谷歌已向法院提出申訴，案件定於明年1月開庭審理。

不過，比利時綠色和平組織本周發布報告指出，無人機拍攝的畫面顯示，儘管谷歌的數據中心項目最新版本的規劃許可已於今年8月被撤銷，工程仍在繼續。

綠色和平組織說：「我們這個地區的氣候危機只會進一步加劇。在這個背景下，我們不能對這些耗能巨大的設施的建設視而不見。」

谷歌未立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

