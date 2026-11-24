比利時周一（23日）發起示威，抗議政府計劃實施緊縮方案，首都布魯塞爾（Brussels）有近5萬人參與。比利時各地交通陷入混亂，首都機場有逾400航機班次被迫取消。



歐洲新聞台（EuroNews）及布魯塞爾時報（The Brussels Times）報道，首都布魯塞爾有達5萬人上街參與遊行，工會同時發起全國性大罷工。示威群眾吹起哨子、揮起工會旗幟，並高舉「富豪賺更多，勞工付更多」及「首相下台」等標語。

在布魯塞爾南站附近，警方與數百名示威者爆發衝突，警方出動催淚彈及水炮車驅散抗議群眾，在下午2時左右，約200名反法西斯示威者推着架在木製結構，並手持警棍的巨大粉紅色紙板豬，並焚燒該紅色紙板豬朝着馬路上的警方防線推進。

2026年11月23日，比利時布魯塞爾，示威者在南站（Gare du Midi）焚燒一座臨時搭建的構造物。（Reuters）

這場示威因工會罷工，導致全國交通混亂及停駛，大眾運輸、學校及其他公共服務受到嚴重干擾。航空管制機構Skeyes的員工亦參與罷工，全國的航班服務停擺。布魯塞爾機場在官網發聲明，指受Skeyes員工罷工影響，由當地時間早上7時至晚上9時之間，絕大部分商業升降航班均被迫取消，共估計逾400個班次受阻。

近幾個月來，比利時頻頻爆發罷工及針對生活成本問題的抗議活動，民眾在多場示威中，主要不滿首相德韋弗（Bart De Wever） 的緊縮方案，該政策試圖在未來幾年內削減100億歐元（859億港元）的開支，以縮減該國的財政赤字。

2026年11月23日，警方於布魯塞爾南站（Gare du Midi）與示威者爆發衝突，並發射了催淚瓦斯。（Reuters）

而該緊縮預算亦在其執政聯盟內引起爭議，並就此問題陷入僵局。由於預算僵局，德韋弗早前於11月2日向國王菲利普（King Philippe）請辭，但國王未予接受，並給予他更多時間尋求解決方案。

在全國罷工期間，布魯塞爾機場的一塊告示牌顯示了航班取消的資訊。（Reuters）

德韋弗預計於下周向國王再次報告進度。為縮減已超過國內生產總值（GDP）約5%的財政赤字，政府正研議削減醫療保健支出並調高增值稅（VAT）；然而，執政聯盟內的左派政黨及工會均強烈主張，應針對高收入者徵稅，以抵銷部分支出削減帶來的衝擊。